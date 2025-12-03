مع حلول فصل الشتاء، يلاحظ كثيرون تراجع صحة الشعر وزيادة تساقطه، ويشير الخبراء إلى أن السبب قد يكون مرتبطًا بنظامنا الغذائي اليومي أكثر من أي عامل خارجي آخر.

وفق لموقع "ذا صن"، تشير الدراسات إلى أن أكثر من 60% من حالات تساقط الشعر مرتبطة بعادات غذائية غير صحية، خصوصًا الإفراط في السكريات والكربوهيدرات المكررة.

كيف يضر السكر والكربوهيدرات بشعرك؟

توضح أخصائية التغذية فيني كودامالا أن السكر والمشروبات الغازية والحلويات تؤثر على الشعر من خلال ثلاث آليات رئيسية: إثارة الالتهابات، اختلال التوازن الهرموني، وتهيج فروة الرأس.

وتضيف: "عندما يزداد السكر في النظام الغذائي، يضطر البنكرياس لإنتاج المزيد من الإنسولين، ما يؤثر على الأوعية الدموية الدقيقة في فروة الرأس ويستنزف الطاقة المخصصة لنمو الشعر، فيصبح ضعيفًا وأقل سمكًا".

كما أن الإفراط في الكربوهيدرات البسيطة والأطعمة فائقة المعالجة يزيد من احتمال التساقط.

الأطعمة المقلية

توضح فيني أن الأطعمة المقلية تحفز الغدد الدهنية على إنتاج زيوت بشكل مفرط، ما يؤدي إلى تهيج فروة الرأس واضطراب بيئة نمو الشعر الصحية.

وتشمل الأطعمة الأكثر تأثيرًا خلال الشتاء: المشروبات المحلاة الموسمية مثل لاتيه اليقطين والشوكولاتة الساخنة، الكعك المحلى والفطائر، البطاطا المقلية والمعجنات، والوجبات السريعة.

وترجع الخبيرة الميل لتناول هذه الأطعمة في الشتاء إلى اختلال الساعة البيولوجية بسبب قصر النهار، ما يعطل إفراز الإنسولين ويزيد الرغبة في السكريات والدهون، مؤثرًا سلبًا على صحة الشعر على المدى الطويل.