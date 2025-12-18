إعلان

السيد البدوى يعلن ترشحه لرئاسة الوفد

كتب- عمرو صالح:

07:44 م 18/12/2025

الدكتور السيد البدوي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أُعلن الدكتور السيد البدوي، رئيس حزب الوفد الأسبق، ترشحه لرئاسة الحزب في الانتخابات المقبلة.

وأكد "البدوي"، في بيان، أن القرار يأتي استجابة لمطالب واسعة من قيادات الوفد وأعضائه في مختلف المحافظات، شملت قيادات الشباب وقطاع المرأة وكوادر تنظيمية بالحزب.

‎وقال إن القرار جاء بعد حالة من الحراك الداخلي داخل حزب الوفد خلال الفترة الماضية، تمثلت في تلقي عدد من قياداته مكالمات ورسائل متكررة من أعضاء الحزب بالمحافظات، تطالب بعقد لقاء موسع مع الدكتور السيد البدوي، وحثه على الترشح مجددًا لرئاسة الحزب، في ظل ما وصفوه بالحاجة إلى قيادة قادرة على استعادة تماسك الحزب ودوره السياسي.

اقرأ أيضًا:

وزير السياحة لمصراوي: روسيا في صدارة الدول المصدرة للسياحة إلى مصر

كيف يحمي قانون العمل الجديد من الفصل التعسفي بسبب المرض؟

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الدكتور السيد البدوي حزب الوفد السيد البدوى يعلن ترشحه لرئاسة الوفد

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

المغرب

- -
21:00

جزر القمر

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

* المغرب يتوج بكأس العرب
خفض أم تثبيت.. مصرفيون يتوقعون قرار المركزي لسعر الفائدة الخميس المقبل
مصر تحدد 3 خطوط حمراء بشأن السودان.. وتلوح باتفاقية الدفاع المشترك
مدبولي يكتب عن الدّيْن بين لحظة الذروة ومسار التصحيح.. كيف تقرأ الدولة عبء اليوم؟