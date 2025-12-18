السيد البدوى يعلن ترشحه لرئاسة الوفد

أُعلن الدكتور السيد البدوي، رئيس حزب الوفد الأسبق، ترشحه لرئاسة الحزب في الانتخابات المقبلة.

وأكد "البدوي"، في بيان، أن القرار يأتي استجابة لمطالب واسعة من قيادات الوفد وأعضائه في مختلف المحافظات، شملت قيادات الشباب وقطاع المرأة وكوادر تنظيمية بالحزب.

‎وقال إن القرار جاء بعد حالة من الحراك الداخلي داخل حزب الوفد خلال الفترة الماضية، تمثلت في تلقي عدد من قياداته مكالمات ورسائل متكررة من أعضاء الحزب بالمحافظات، تطالب بعقد لقاء موسع مع الدكتور السيد البدوي، وحثه على الترشح مجددًا لرئاسة الحزب، في ظل ما وصفوه بالحاجة إلى قيادة قادرة على استعادة تماسك الحزب ودوره السياسي.

اقرأ أيضًا:

وزير السياحة لمصراوي: روسيا في صدارة الدول المصدرة للسياحة إلى مصر

كيف يحمي قانون العمل الجديد من الفصل التعسفي بسبب المرض؟