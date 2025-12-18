إعلان

الأمم المتحدة: هناك انتهاكات جسيمة للقانون الدولي بالسودان

كتب-عبدالله محمود:

07:43 م 18/12/2025

ممثلة مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في السودان،

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قالت ممثلة مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في السودان، لي فونغ، إن هناك انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني خلال الهجوم على مخيم زمزم إبريل الماضي.

وأكدت ممثلة مكتب الأمم المتحدة خلال تصريحات لقناة الجزيرة اليوم الخميس، أن الإعدامات الميدانية والإخفاء القسري يعد أبرز الانتهاكات التي تم توثيقها خلال اقتحام مخيم زمزم في السودان.

وأضافت:"يجب أن يكون هناك عمل سياسي من أجل إيقاف الفظائع التي لا تزال مستمرة في مخيم زمزم بالفاشر".

وشددت ممثلة مكتب الأمم المتحدة، على ضرورة العمل على وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات للمدنيين والعودة إلى الحوار ووقف تدفق الأسلحة داخل السودان.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الأمم المتحدة لحقوق الإنسان السودان مخيم زمزم الفاشر

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

المغرب

- -
21:00

جزر القمر

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

* المغرب يتوج بكأس العرب
خفض أم تثبيت.. مصرفيون يتوقعون قرار المركزي لسعر الفائدة الخميس المقبل
مصر تحدد 3 خطوط حمراء بشأن السودان.. وتلوح باتفاقية الدفاع المشترك
مدبولي يكتب عن الدّيْن بين لحظة الذروة ومسار التصحيح.. كيف تقرأ الدولة عبء اليوم؟