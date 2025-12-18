الأمم المتحدة: هناك انتهاكات جسيمة للقانون الدولي بالسودان

قالت ممثلة مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في السودان، لي فونغ، إن هناك انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني خلال الهجوم على مخيم زمزم إبريل الماضي.

وأكدت ممثلة مكتب الأمم المتحدة خلال تصريحات لقناة الجزيرة اليوم الخميس، أن الإعدامات الميدانية والإخفاء القسري يعد أبرز الانتهاكات التي تم توثيقها خلال اقتحام مخيم زمزم في السودان.

وأضافت:"يجب أن يكون هناك عمل سياسي من أجل إيقاف الفظائع التي لا تزال مستمرة في مخيم زمزم بالفاشر".

وشددت ممثلة مكتب الأمم المتحدة، على ضرورة العمل على وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات للمدنيين والعودة إلى الحوار ووقف تدفق الأسلحة داخل السودان.