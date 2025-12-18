ملخص مباراة المغرب والأردن في نهائي كأس العرب

"هدف عالمي".. ملخص شوط المغرب والأردن الأول في نهائي كأس العرب

توج منتخب المغرب بلقب كأس العرب، بعد الفوز على المنتخب الأردني، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي جمع بين المنتخبين اليوم، في نهائي البطولة.

وانطلقت صافرة بداية المباراة اليوم، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "لوسيل" بقطر.

وتعد هذه المرة الأولى في التاريخ، التي يتمكن خلالها منتخب المغرب من حصد لقب بطولة كأس العرب.

وجاء تشكيل منتخب الأردن للقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: يزيد أبو ليلى

خط الدفاع: عبدالله نصيب، سعد الروسان، حسام أبو الدهب وعصام السميري.

خط الوسط: عامر جاموس، نزار الرشدان ومهند ابو طه.

خط الهجوم: محمد أبو زريق، محمود مرضي وعلي علوان.

ويدخل منتخب المغرب اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: المهدي بن عبيد

خط الدفاع: محمد بولكسوت، مروان سعدان، سفيان بوفينتي وحمزة الموساوي.

خط الوسط: أنس باش، محمد حريمات وأسامة طنان.

خط الهجوم: كريم البركاوي، وليد أزارو وأمين زحزوح.

أبرز أحداث مباراة نهائي كأس العرب بين المغرب والأردن:

الدقيقة 1: بداية المباراة

الدقيقة 4: أسامة طنان يسجل الهدف الأول للمغرب في مرمى الأردن.

الدقيقة 7: توقف المباراة لعلاج حارس مرمى منتخب الأردن.

الدقيقة 12: تسديدة قوية من كريم بركاوي لاعب منتخب المغرب، يتصدى لها حارس الأردن.

الدقيقة 21: تسديدة من لاعب منتخب الأردن ولكنها تخرج بعيدة عن مرمى المغرب.

الدقيقة 29: عرضية من لاعب منتخب المغرب، يبعدها دفاع المنتخب الأردني.

الدقيقة 34: رأسية من لاعب منتخب الأردن، يتصدى لها حارس مرمى منتخب المغرب.

الدقيقة 39: فرصة لوليد أزارو مهاجم المغرب يبعدها دفاع الأردن.

الدقيقة 45: حكم المباراة يحتسب 5 دقائق وقت بدل ضائع.

الدقيقة 5+45: نهاية المباراة.

الدقيقة 46: بداية الشوط الثاني.

الدقيقة 48: علي علوان يحرز هدف التعادل لمنتخب الأردن في مرمى المغرب.

الدقيقة 64: حكم المباراة يحتسب ركلة جزاء لصالح المغرب.

الدقيقة 68: علي علوان يسجل الهدف الثاني لمنتخب الأردن في مرمى المغرب.

الدقيقة 75: تسديدة من لاعب منتخب الأردن تصطدم بدفاع منتخب الأردن.

الدقيقة 79: تسديدة من لاعب منتخب المغرب يتصدى لها حارس مرمى الأردن.

الدقيقة 89: عبد الرزاق حمدالله يحرز هدف التعادل للمغرب في مرمى الأردن.

الدقيقة 90: حكم المباراة يحتسب 9 دقائق وقت بدل ضائع.

الدقيقة 7+90: فرصوة الثالث تضيع من المنتخب الأردني، بعد تسديدة من علي علوان ولكنها تخرج أعلى المرمى.

الدقيقة 9+90: نهاية الشوط الثاني.

الدقيقة 90: بداية الشوط الإضافي الأول.

الدقيقة 91: منتخب الأردن يسجل الهدف الثالث، لكن الحكم يقوم بإلغائه بداعي وجودج لمسة يد على لاعب الأردن.

الدقيقة 99: عبد الرازق حمدالله يحرز الهدف الثالث للمغرب في مرمى الأردن.

الدقيقة 103: تسديدة قوية من لاعب منتخب الأردن ولكنها تمر بجوار مرمى المغرب.

الدقيقة 105: نهاية الشوط الإضافي الأول.

الدقيقة 108: تسديدة قوية من لاعب منتخب المغرب تصدى لها لاعب حارس مرمى الأردن.

الدقيقة 2+102: نهاية المباراة.