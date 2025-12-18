هل يتم حل مجلس النواب المقبل؟ خبير دستوري يكشف مفاجأة

كشف الدكتور صلاح الدين فوزي، أستاذ القانون الدستوري، حقيقة الأنباء التي تزعم تهديد البرلمان القادم بالحل.

وقال "فوزي"، خلال مداخلة هاتفية على قناة "سي بي سي"، إن مصر تعاني من شائعات كثيرة، مؤكدًا أن مواجهتها تكون بالوعي والحقائق.

واستند إلى سجلات الأحكام القضائية، ليؤكد: "الكلام عن أن دعوى رقم 7805 لسنة 72 قضائية عليا قد أحيلت من محكمة النقض إلى المحكمة الدستورية - هذا الكلام عارٍ عن الصحة".

وتابع أن هذه الدعوى المقدمة من مواطن ضد الهيئة الوطنية للانتخابات قد قضي فيها بالرفض، ولم يتم إحالتها من قريب أو بعيد للمحكمة الدستورية العليا، واصفًا الأمر بأنه "شائعة خطيرة" يتعين دفنها قبل انتشارها.

وأشار أستاذ القانون الدستوري، إلى أن كثرة الطعون الانتخابية أمر طبيعي يضمنه الدستور والقانون للمواطنين، متابعًا: "الدستور نفسه في المادة الخاصة بالانتخابات ينص على أن قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات يُطعن عليها أمام المحكمة الإدارية العليا".

وشدد على أن الهيئة الوطنية المستقلة ذاتها ألغت نتائج 19 دائرة وأعادت الانتخابات فيها تصحيحًا للمسار، مما يدل على سلامة وآلية المراقبة.

وأوضح الدكتور صلاح فوزي ، أن العملية الانتخابية تسير نحو اكتمالها، مؤكدًا: "المجلس هيتشكل بشكل دستوري صحيح، ورئيس الجمهورية هيدعو لدور الانعقاد الأول بقرار جمهوري، وتبدأ الحياة النيابية".

ولفت إلى أن ما حدث من منازعات وحالات إلغاء في بعض الدوائر يدعو بعد تشكيل المجلس لتقييم شامل للعملية الانتخابية لاستخلاص الدروس، وقد يقود ذلك لاقتراح تعديلات تنظيمية أو قانونية إذا استدعى الأمر.

اقرأ أيضًا:

وزير السياحة لمصراوي: روسيا في صدارة الدول المصدرة للسياحة إلى مصر

كيف يحمي قانون العمل الجديد من الفصل التعسفي بسبب المرض؟