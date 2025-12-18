لخلاف على ثمن هاتف.. شاب يطعن صديقه ويرديه قتيلًا بالبحيرة

البحيرة - أحمد نصرة:

لقي شاب مصرعه، اليوم الخميس، متأثرًا بإصابته بطعنة نافذة في الصدر، على يد صديقه، إثر خلاف بينهما على ثمن تليفون محمول، في واقعة بمركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة.

تلقى مركز شرطة كفر الدوار إخطارًا بوصول "مصطفى.م.ا.ي" مقيم بقرية السناهرة، إلى المستشفى العام مصاباً بطعنة في الصدر، وتوفي عقب وصوله مباشرة.

تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف غموض الواقعة، حيث تبين أن وراء ارتكاب الجريمة صديق المجني عليه، الذى سدد له الطعنة بسلاح أبيض "سكين"، بسبب خلاف على ثمن هاتف محمول.

تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.