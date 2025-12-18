إعلان

الداخلية تكشف حقيقة فيديو غمر مسجد بالمياه وكسر نوافذه بالإسماعيلية

كتب : رمضان يونس

07:18 م 18/12/2025

منشور غلق مسجد

كشفت أجهزة الأمن العام بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضرر خلاله أحد الأشخاص من مالكة عقار بالإسماعيلية لقيامها بإغمار أحد المساجد بالمياه وكسر نوافذه لرغبتها فى الإستيلاء عليه و غلقه عقب تبرعها به منذ عدة سنوات.

تحريات البحث الجنائي، أكدت أن الزاوية محل النزاع أسفل أحد العقارات وغير تابعة لوزارة الأوقاف وأمكن تحديد المشرف عليها (مقيم بدائرة قسم شرطة ثالث الإسماعيلية)، وبسؤاله قرر تضرره من مالكة العقار مقيمة بذات العنوان.

وذكرت التحريات أن مالكة العقار قامت بقطع المياه وأسلاك الميكروفونات عن الزاوية و إغراقها بالمياه وكسر نوافذها لرغبتها فى الإستيلاء عليها وغلقها عقب قيامها بالتبرع بها، وبسؤال عدد من المترددين على الزاوية المشار إليها أكدوا أن إنغمار المياه بها نتج عن تهالك المواسير دون تدخل مالكة العقار.

وبسؤال المشكو فى حقها نفت تلك الادعاءات وأفادت بقيامها بالتبرع بالزاوية منذ عام 2016 دون مستندات لعدم وجود مساجد بالمنطقة آنذاك، ومحاولتها إسترداد الزاوية لقيام المشرف عليها بالسماح لأشخاص مجهولين بالمبيت بداخلها.

غلق مسجد حقيقة غلق مسجد بالإسماعيلية الداخلية النيابة ادعاءات كاذبة

