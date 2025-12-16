إعلان

علامة مبكرة تشير للإصابة بالسكري.. لا تتجاهلها

كتب : أسماء مرسي

04:00 ص 16/12/2025

تعبيرية

كشف علماء من جامعة فلوريدا الأمريكية عن علامة مبكرة في الجسم تشير إلى بداية تطور مرض السكري من النوع الأول.

أظهرت الدراسة، التي نشرتها مجلة Diabetes، أن أصغر تجمعات خلايا بيتا المنتجة للأنسولين، بالإضافة إلى الخلايا المنفردة المنتشرة في البنكرياس، هي أول من يتعرض للتدمير عند بداية الإصابة بالسكري من النوع الأول، وفقا لموقع "لينتا.رو".

هذه العملية تحدث قبل ظهور أي أعراض، وتشير إلى المرحلة التي يهاجم فيها الجهاز المناعي جزر لانجرهانس الكبيرة، المسؤولة عن إنتاج الجزء الأكبر من الإنسولين في الجسم.

أكد الباحثون أن القدرة على كشف هذه المرحلة المبكرة وحماية جزر لانغرهانس الكبيرة قد تساعد على إبطاء أو حتى منع تطور المرض، خاصة لدى الأطفال الذين يمتلك بنكرياسهم عددا أكبر من الجزر الصغيرة المعرضة للهجوم المناعي أولا، ما يفسر سرعة تقدم المرض لديهم.

