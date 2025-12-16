بدء اليوم بكوب من ماء الليمون مع رشة ملح صغير يمكن أن يكون عادة صباحية مفيدة للصحة العامة.

وفقا لموقع " Times of India "، إليك الفوائد الصحية لهذا المشروب:

ترطيب أفضل للجسم

شرب الماء الصباحي الطريقة الأمثل لتحسين مستويات الطاقة والتركيز والأداء البدني، وإضافة الليمون ورشة ملح يساعد على شرب كميات أكبر من السوائل واستبدال المشروبات السكرية.

فيتامين C لدعم المناعة والبشرة

تحتوي ليمونة واحدة على كمية جيدة من فيتامين C، الذي يعزز المناعة ويدعم صحة البشرة، ويساعد تناوله بانتظام على إنتاج الكولاجين، ما يزيد من مرونة الجلد ويحمي الجسم من العدوى اليومية.

تسهيل الهضم والتخلص من الانتفاخ

يساعد عصير الليمون على تحفيز إفراز اللعاب والعصارات المعدية، ما ينشط عملية الهضم، كما أن الملح الأسود يشجع إفراز العصارة الصفراوية ويخفف الغازات، ما يقلل ثقل المعدة ويجعل الوجبة الصباحية أكثر راحة.

ضبط الوزن وسكر الدم

شرب الماء قبل الوجبات يقلل السعرات الحرارية المتناولة، ويجعل تناول الليمون هذه العادة أسهل من حيث الطعم.

توازن الإلكتروليتات

يحتوي الملح الأسود على معادن نادرة تساعد على تعويض الصوديوم المفقود أثناء النوم أو حالات التعرق الخفيف، ومع ذلك، لا يعد هذا المشروب بديلا عن محاليل الإلكتروليت أو المشروبات الرياضية.

تخفيف الإمساك

زيادة شرب السوائل مع تأثير الملح الأسود الخفيف يُسهم في تخفيف الإمساك وتحسين انتظام حركة الأمعاء، ما يجعل المشروب إضافة مفيدة للروتين اليومي.

