الشرطة الأسترالية: الهجوم المسلح في سيدني مستوحى من تنظيم "داعش"

سيدني- (أ ب)

قالت مفوضة الشرطة الاتحادية الأسترالية، كريسي باريت، اليوم الثلاثاء، إن إطلاق النار الجماعي الذي أودى بحياة 15 شخصا خلال احتفال بعيد حانوكا على شاطئ بوندي في سيدني كان "هجوما إرهابيا استلهم من تنظيم داعش".

وأوضحت السلطات أن المشتبه بهما هما أب وابنه / 50 و24 عاما/. وقُتل الأب برصاص الشرطة، فيما لايزال الابن يتلقى العلاج في المستشفى حتى صباح اليوم الثلاثاء.

وقال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز، خلال مؤتمر صحفي، إن المسؤولين بدأوا لأول مرة الكشف عن الخلفية الأيديولوجية للمشتبه بهما، استنادا إلى أدلة تم الحصول عليها، من بينها "العثور على أعلام لتنظيم داعش داخل المركبة التي تمت مصادرتها".

ولا يزال 25 شخصا يتلقون العلاج في المستشفيات بعد المجزرة التي وقعت يوم الأحد، من بينهم 10 في حالة حرجة.

دعوات لتشديد قوانين السلاح في أستراليا بعد الهجوم

وتعهد رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز وقادة عدد من ولايات البلاد بتشديد قوانين السلاح الصارمة أصلا، في خطوة قد تمثل أوسع إصلاحات منذ الهجوم الذي أودى بحياة 35 شخصا في بورت آرثر بولاية تسمانيا عام 1996. ومنذ ذلك الحين، نادرا ما شهدت أستراليا حوادث إطلاق نار جماعي.

وجاء الكشف عن مزيد من المعلومات في اليوم الثالث الذي أعقب الهجوم، وسط تزايد تساؤلات وغضب الرأي العام بشأن كيفية تمكن المشتبه بهما من التخطيط للهجوم وتنفيذه، وما إذا كان اليهود في أستراليا قد حظوا بحماية كافية في ظل تصاعد معاداة السامية.

وأعلن ألبانيز خططا لفرض قيود إضافية على الوصول إلى الأسلحة، ولا سيما بعد اتضاح أن المشتبه به الأكبر سنا كان قد جمع ترسانة من ستة أسلحة بشكل قانوني.

وقالت مفوضة الشرطة الإتحادية كريسي باريت: "المشتبه بهما في جرائم القتل، وبقسوة واضحة في تنسيقهما المزعوم للهجوم، بديا وكأنهما لا يكترثان بأعمار ضحاياهما أو قدراتهم. ويبدو أن القتلة المزعومين كانوا معنيين فقط بالسعي إلى حصد أكبر عدد ممكن من الضحايا".

التحقيق في رحلة المشتبه بهما إلى الفلبين

وقال مال لانيون، مفوض شرطة ولاية نيو ساوث ويلز، إن المشتبه بهما سافرا إلى الفلبين الشهر الماضي. وأضاف أن المحققين سيبحثون في أسباب الرحلة والأماكن التي زاراها هناك.

وأكد لانيون أيضا أن مركبة أُخرجت من موقع الهجوم، وكانت مسجلة باسم المشتبه به الأصغر سنا، احتوت على عبوات ناسفة بدائية الصنع.

وأضاف: "أؤكد كذلك أنها كانت تحتوي على رايتين مصنوعتين يدويا لتنظيم داعش".