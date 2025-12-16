شخصان حاولا إيقاف المنفذ فقتلهما.. فيديو جديد يكشف لحظات من هجوم سيدني

وكالات

أظهر مقطع فيديو من كاميرا سيارة (Dashcam) شخصين من المارة يندفعان نحو أحد المشتبه بهما قبل الهجوم ويحاولان الاشتباك معه. الفيديو، الذي نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي وحددت شبكة سي إن إن الأمريكية موقعه الجغرافي، يُظهر رجلًا يصارع المهاجم بعد خروجه من سيارته. وأفادت التقارير بأن الشخصين اللذين تدخلا قُتلا بالرصاص خلال المواجهة.

🚨🇦🇺 New dash cam video footage shows a bystander trying to disarm one of the shooters (The Dad) - it’s reported this person was also later shot ‼️ pic.twitter.com/b1NSuktaFN — Concerned Citizen (@BGatesIsaPyscho) December 16, 2025

ونشرت وسائل إعلام استرالية تفاصيل جديدة عن المشتبه بهما اللذين أطلقا النار خلال احتفال بعيد "حانوكا" يوم الأحد على شاطئ بوندي، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 15 شخصًا.

وقالت الشرطة الاسترالية، إن المشتبه بهما سافرا إلى الفلبين قبل الهجوم، كما عُثر على علمين لتنظيم "داعش" داخل سيارتهما.

وتأتي هذه التحديثات بينما يواصل الأستراليون في سيدني ومناطق أخرى تقديم واجب العزاء للضحايا في موجة واسعة من الحزن والدعم، في وقت لا يزال فيه 27 شخصًا يتلقون العلاج في المستشفيات، من بينهم ضابطا شرطة حسب شبكة سي إن إن الأمريكية.

أكدت شرطة ولاية نيو ساوث ويلز أن المشتبه بهما سافرا إلى الفلبين الشهر الماضي قبل الهجوم، وأن علمين لتنظيم "داعش" عُثر عليهما في سيارة تعود للمشتبه به الأصغر سنًا. وقال مفوض شرطة الولاية: "الغرض من هذه الرحلة والأماكن التي توجها إليها هناك ما زالت قيد التحقيق". وأكدت السلطات الفلبينية لـCNN أن الرجلين سافرا إلى جزيرة مينداناو، المعروفة منذ سنوات بكونها بؤرة للتطرف.

وتابعت هيئة الهجرة الفلبينية، أن منفذي هجوم سيدني وصلا إلى البلاد في الأول من نوفمبر وغادراها في الثامن والعشرين من الشهر نفسه. دخل ساجد أكرم، البالغ من العمر 50 عامًا، بجواز سفر هندي، بينما دخل ابنه نويد بجواز سفر أسترالي.

ومن جانبه قال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي في وقت سابق إن الهجوم كان بدافع "أيديولوجية تنظيم الدولة الإسلامية". وأضاف أن السلطات كانت قد حققت مع أحد المسلحين في عام 2019، لكنه لم يكن مصنفًا آنذاك كشخص محل اهتمام، ولم يكن خاضعًا لمراقبة مستمرة.

وزار ألبانيزي أيضًا أحمد الأحمد، أحد المارة الذي انتزع سلاحًا من أحد منفذي الهجوم على شاطئ بوندي، في المستشفى حيث يتلقى العلاج من إصاباته. وقال ألبانيزي: "إنه بطل أسترالي حقيقي، ومتواضع للغاية". وأصيب أحمد (43 عامًا) بعدة طلقات في الكتف، ومن المقرر أن يخضع لجراحة إضافية.