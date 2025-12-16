انقطاع مؤقت للإنترنت في البرلمان الألماني بسبب خلل تقني

برلين- (د ب أ)

تعطلت شبكة الحواسيب في البرلمان الألماني (بوندستاج) أمس الاثنين على نحو مؤقت بسبب خلل تقني.

وجاء في رسالة من البرلمان إلى النواب ومسؤولي تكنولوجيا المعلومات للكتل البرلمانية: "السبب هو ضغط زائد بين مركزي بيانات إدارة البوندستاج. إنها مشكلة تقنية، لذا يمكن استبعاد الهجوم الإلكتروني كسبب في الوقت الحالي".

وأوضحت الرسالة، التي اطلعت عليها وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) في برلين، أن المكتب الاتحادي الألماني لأمن المعلومات شارك أيضا في التعامل مع المشكلة، وجاء في الرسالة: "لا توجد هناك أيضا حتى الآن أي مؤشرات على هجوم إلكتروني". وأشارت الرسالة إلى أن الأسباب الدقيقة للمشكلة في مركزي البيانات لا تزال قيد التحقيق.

وكانت شبكة الحواسيب في البرلمان الألماني قد تعطلت بشكل كامل بعد ظهر أمس، ولم يتمكن المستخدمون من الوصول إلى الإنترنت أو الشبكة الداخلية أو صناديق البريد الإلكتروني أو الملفات.

وتزامنت المشكلة مع توقيت زيارة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لرئيسة البرلمان الألماني يوليا كلوكنر، ما أثار تكهنات في وسائل إعلام بأن الأمر قد يكون هجوما إلكترونيا روسيا.

يُذكر أن البرلمان الألماني كان في مايو 2015 هدفا لهجوم إلكتروني، حيث أصيبت أجهزة الكمبيوتر في العديد من مكاتب النواب ببرمجيات تجسس، بما في ذلك أجهزة في مكتب المستشارة آنذاك أنجيلا ميركل. وأدى الهجوم حينها إلى إعادة هيكلة كاملة لنظام تكنولوجيا المعلومات في البرلمان.

وبعد خمس سنوات، وجهت ميركل اتهامات خطيرة إلى روسيا وهددت بعواقب، مشيرة إلى نتائج تحقيقات المدعي العام الألماني التي تحدثت عن "أدلة قوية" على تورط روسي في هذا الهجوم.