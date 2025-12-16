كشف الدكتور يفجيني كوكين، أخصائي أمراض القلب والأوعية الدموية الروسي، عن مجموعة من النصائح العلمية للحفاظ على صحة القلب والشرايين، مشيرا إلى أن الوقاية تبدأ من نمط الحياة اليومي، وفقا لموقع "لينتا. رو".

الإقلاع عن التدخين والتجنب السلبي للنيكوتين

يشدد الطبيب على أهمية الإقلاع عن التدخين وتجنب التعرض للتدخين السلبي، موضحا أن النيكوتين يسبب تشنجات الأوعية الدموية ويؤدي إلى تلف بطانتها ويسرع تطور تصلب الشرايين.

ويشير إلى أن المدخنين معرضون لخطر الإصابة بـ احتشاء عضلة القلب بمعدل ثلاثة أضعاف مقارنة بغير المدخنين، وأن الإقلاع عن التدخين لمدة عام واحد يقلل خطر الإصابة بأمراض القلب إلى النصف.

مراقبة مستويات الكوليسترول والسكر

نصح أيضا بمراقبة مستويات الكوليسترول والسكر في الدم والأنسولين، حيث أن مرض السكري يؤثر على الأوعية الدموية الكبيرة والصغيرة.

الاهتمام بالأوردة والدوالي

من الضروري متابعة حالة أوردة الأطراف السفلية، مؤكدا أن ظهور الدوالي ليس مجرد مشكلة جمالية، بل مؤشر على ضعف تدفق الدم الوريدي، ويجب مراجعة الطبيب فور ظهور العلامات الأولى.

ضبط ضغط الدم والنوم الصحي

يُوصى بمراقبة ضغط الدم وعدم تجاوزه المعدل الطبيعي 120/80 ملم زئبق، بالإضافة إلى الالتزام بـ النشاط البدني المنتظم، والحفاظ على وزن صحي، والنوم سبع ساعات على الأقل ليلا، وإدارة مستويات التوتر.

