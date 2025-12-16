يشير الدكتور محمد سليمانوف، أخصائي الأورام الروسي، إلى أن تناول الأطعمة الحارة جدا والمشروبات الساخنة بشكل مستمر يرفع خطر الإصابة بالسرطان، خاصة سرطان المعدة والمريء.

وأوضح الطبيب أن الخطر ناتج عن تعرض الأغشية المخاطية في المعدة والمريء للحرارة الشديدة أو التوابل الحارة بشكل متكرر، ما يؤدي إلى التهاب مزمن يعزز احتمالية تكوّن الأورام الخبيثة، وفقا لموقع "health".

كيف يحدث التأثير؟

توضح العملية البيولوجية أن الأنسجة المخاطية تحاول التعويض عن التلف الناتج عن الحرارة أو التوابل عبر تجدد مستمر، ما يزيد من معدل انقسام الخلايا، ومع مرور الوقت، قد يحدث انقسام خلوي غير طبيعي، ما يؤدي إلى نمو الورم السرطاني.

نصائح للوقاية

لتقليل المخاطر، ينصح "سليمانوف" باتباع نمط حياة صحي، دون الحاجة للتخلي الكامل عن الأطعمة الحارة أو المشروبات الساخنة المعتادة مثل القهوة أو الحساء، ومن بين الإجراءات الوقائية:

ترك المشروبات الساخنة لتبرد لبضع دقائق قبل شربها.

تقليل استخدام التوابل الحارة والملح في الطعام.

الالتزام بنظام غذائي متوازن ونمط حياة صحي.

وأشار الدكتور إلى أن الاكتشاف المبكر للمرض هو العامل المهم للسيطرة على السرطان وعلاجه، مؤكداا أن المراحل المتقدمة من المرض تمثل سببا رئيسيا للوفاة بين المصابين

.