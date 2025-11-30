كتبت- شيماء مرسي

تعد أعراض مثل العطش الشديد وكثرة الذهاب إلى الحمام من العلامات المعروفة للسكري من النوع الثاني، لكن تظل هناك إشارات أخرى أقل شيوعا قد لا تكتشف بسهولة.

وكشف موقع "سوري لايف"، عن 3 علامات مبكرة للسكري تظهر على الجلد

البقع الداكنة

بالرغم من أن البقع الداكنة حول الرقبة أو الفخذين أو الإبطين يمكن أن تكون مؤشرا لحالات كامنة عديدة، فمن المهم معرفة أن السكري من النوع الثاني قد يكون سبباً مباشراً لظهورها في هذه المناطق الثلاثة.

وهذه البقع الداكنة باسم الشواك الأسود، وقد تكون غير ضارة، ولكن من الأفضل دائما استشارة طبيبك لفحص أي تغيرات جلدية.

التهابات الجلد والفطريات

يؤدي ارتفاع مستويات السكر في الدم إلى إضعاف جهاز المناعة، مما يقلل من قدرة الجسم على مكافحة العدوى، ونتيجة لذلك، يصبح الأفراد أكثر عرضة للإصابة بالتهابات الجلد، التي تعد أكثر شيوعا في حالات ضعف المناعة.

كما يمكن أن تكون عدوى فطريات الجلد المتكررة علامة دالة على الإصابة بمرض السكري لدى كل من الرجال والنساء.

بطء التئام الجروح

ومع مرور الوقت، يمكن أن يؤدي ارتفاع مستويات الغلوكوز في الدم الناتج عن السكري إلى اعتلال أو تلف الأعصاب، وإعاقة الدورة الدموية".

وهذا الانخفاض في تدفق الدم يصعب وصول الأكسجين والعناصر الغذائية الأساسية إلى مناطق الجسم التي تحتاج إلى ترميم، فتتباطأ عملية الشفاء، ويزيد من خطر الإصابة بقروح أو جروح مزمنة.