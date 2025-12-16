إعلان

انخفاض البلطي.. أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور

كتبت- ميريت نادي:

10:28 ص 16/12/2025

أسعار السمك اليوم

انخفضت أسعار السمك البلطي، والمكرونة السويسي، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 16-12-2025، مقارنة بأسعار أمس بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الأسماك اليوم

سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 60 و64 جنيهًا، بتراجع 7 جنيهات.

سعر كيلو مكرونة سويسي: يتراوح بين 75 و135 جنيهًا، بتراجع 10 جنيهات.

سعر كيلو السبيط والكاليماري: يتراوح بين 250 و400 جنيه.

سعر كيلو كابوريا: يتراوح بين 50 و150 جنيهًا.

سعر كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 200 و400 جنيه.

انخفاض سعر البلطي أسعار الأسماك اليوم أسعار المأكولات البحرية سوق العبور لتجارة الجملة سعر كيلو مكرونة سويسي

