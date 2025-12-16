تشير الأخصائية النفسية الروسية مارينا سكلياروفا إلى أن مكافحة الإفراط في تناول الطعام لا تبدأ في المطبخ، بل في العقل والوعي الداخلي، الأكل انعكاسا لمشاعر داخلية غير معبر عنها، وليس مجرد استجابة للجوع الجسدي.

وفقا لموقع "لينتا. رو" إليكم 5 أسباب نفسية رئيسية للإفراط في الطعام:

الطعام كمهدئ عاطفي

توضح مارينا أن الطعام أحيانا يستخدم كوسيلة لتهدئة النفس، وإذا لم يتعرف الإنسان على مشاعره ويواجهها، يستمر في الإفراط في الأكل عند الكبر.

تعويض النقص العاطفي

يحاول البعض تعويض ما لم يحصلوا عليه في حياتهم عبر الطعام، وعندما يشعر الإنسان بأن احتياجاته النفسية قد تمت تلبيتها، تختفي الحاجة للإفراط في الأكل وأنماط التعويض الأخرى.

الإفراط بسبب غياب الاعتدال

غياب التوازن في الحياة اليومية يؤدي إلى الإفراط في الطعام، الانغماس في الطعام أحيانا يعكس عدم قدرة الشخص على الاعتدال في جوانب أخرى من حياته.

السرعة وعدم الوعي أثناء الأكل

يعيش بعض الأشخاص حياتهم بوتيرة متسارعة، ويركزون على النتائج فقط دون الاستمتاع باللحظة، ما يجعلهم يأكلون بسرعة ومن دون وعي أو تذوق، وبالتالي يزيد الإفراط في تناول الطعام.

البحث عن السعادة في الطعام

عندما تصبح الحياة اليومية رتيبة وتقل المتع، يسعى البعض إلى تعويض الفراغ النفسي عبر الطعام، محاولين ملء ما ينقصهم عاطفيًا من خلال الأطباق والوجبات.

العلاج يبدأ بالعقل

أوضحت الطبيبة أن مكافحة الإفراط في الطعام تبدأ بتغيير العالم الداخلي للإنسان، عبر الوعي بمشاعره والعمل على تحسين حالته النفسية بلطف وصدق، بعيدا عن العنف أو الضغط، ومع تحول عقل الشخص، تظهر التحولات الإيجابية أيضا على الجسم والصحة العامة.

