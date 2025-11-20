دراسة تكشف علاج يقضي على مرض السكري من جذوره

كشفت دراسة حديثة أجرتها جامعة ستانفورد عن نهج علاجي واعد جداً قد يحدث ثورة في علاج داء السكري من النوع الأول. هذا النوع من السكري ينجم عن هجوم الجهاز المناعي على خلايا البنكرياس المنتجة للأنسولين، مما يؤدي إلى عجز الجسم عن تنظيم سكر الدم، بحسب ما ذكره موقع ميديكال إكسبريس.

منهجية العلاج والنتائج:

الزراعة المزدوجة:

اعتمد الباحثون على الجمع بين زراعة نوعين من الخلايا من متبرع غير متوافق مناعياً: خلايا الدم الجذعية (لتكوين جهاز المناعة) وخلايا جزر البنكرياس (المنتجة للأنسولين).

تجنب الرفض والهجوم:

خلافاً للتوقعات، لم يحدث رفض للخلايا المزروعة أو إصابة الفئران بمرض الطعم ضد المضيف. بل على العكس، توقف الجهاز المناعي الأصلي للفئران عن تدمير خلايا الجزر.

الشفاء واستعادة التوازن:

لم تحتاج الفئران بعد الزراعة إلى أي دواء مثبط للمناعة أو إلى الأنسولين طوال ستة أشهر. ويُعزى هذا النجاح إلى تكوّن جهاز مناعي "هجين" يجمع بين خلايا المتبرع والمتلقي، ما أدى إلى إعادة "تهذيب" المناعة.

التركيز على السكري المناعي الذاتي الحقيقي:

شكّل تحدي التعامل مع السكري المناعي الذاتي الحقيقي -الذي يحدث تلقائياً- تحدياً أكبر من التجارب السابقة (2022). كانت خلايا الجزر المزروعة تواجه خطرين: الرفض المناعي، والهجوم المناعي الذاتي المتكرر.

الإضافة العلاجية:

لمعالجة هذا، أضاف الباحثون دواءً لعلاج أمراض المناعة الذاتية إلى العلاج الأولي قبل الزرع.

النتيجة النهائية:

أدى هذا التعديل إلى منع إصابة الفئران بالسكري المناعي الذاتي، وشُفيت تماماً جميع الفئران التسعة المصابة بالسكري طويل الأمد.

إمكانية التطبيق البشري والتحديات:

التفاؤل البشري:

أكد الدكتور سونغ ك. كيم أن إمكانية تطبيق هذه الخطوات الأساسية في البشر مثيرة للغاية، خاصة وأن جميع الأدوية والعلاجات المستخدمة تُطبّق بالفعل في العيادات البشرية لعمليات زرع خلايا الدم الجذعية.

العقبات القائمة:

لا تزال هناك عقبات رئيسية، تشمل: الحاجة لاستخراج خلايا جزر البنكرياس من متبرعين متوفين، وضرورة أن تأتي كلتا الخليتين (الجذعية والجزرية) من المتبرع نفسه، واحتمالية عدم كفاية كمية الخلايا الجزرية من متبرع واحد لعلاج مريض.

الخطوات المستقبلية:

يعمل العلماء حالياً على تجاوز هذه المشكلات عبر إنتاج كميات كبيرة من خلايا الجزر في المختبر باستخدام الخلايا الجذعية البشرية، وتحسين حماية الخلايا المزروعة.

