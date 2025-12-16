إعلان

مقتل طفلين جراء انفجار بمبنى سكني في فرنسا

كتب : مصراوي

10:14 ص 16/12/2025

باريس- (د ب أ)

قتل طفلان جراء انفجار وقع في مبنى سكني بمدينة تريفو الفرنسية القريبة من ليون، بحسب ما أعلنت السلطات يوم الإثنين.

وذكرت المقاطعة أن الانفجار وقع في الطابق الأرضي من مبنى مكون من أربعة طوابق. وأشارت تقارير أولية إلى نقل خمسة أشخاص آخرين إلى مستشفيات قريبة، في حين توجه شخصان مصابان بإصابات طفيفة إلى المستشفى بأنفسهما.

وأكدت السلطات أن عمليات الإنقاذ كانت لا تزال جارية حتى مساء الاثنين. كما تسبب الانفجار في تحطم نوافذ مدرستين قريبتين من موقع الحادث.

ولم تحدد السلطات بعد سبب الانفجار. وطلبت من المواطنين تجنب المنطقة، مشيرة إلى إنشاء مأوى طارئ ومركز دعم نفسي للسكان المتضررين.

