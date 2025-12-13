الفلفل الحار من الأطعمة الشائعة التي لها تأثيرات مثالية للصحة، ومنها تحسين مستويات الكوليسترول المرتفع ، ودعم صحة الشرايين والوقاية من أمراض القلب.

وبحسب موقعي sciencedirect وsunrise health foods، إليك تفاصيل ما يفعله الفلفل الحار بمستويات الكوليسترول في الجسم.

تأثير الفلفل الحار على الكوليسترول المرتفع

يساعد تناول الفلفل الحار باعتدال في خفض الكوليسترول السيئ، ويُحسن صحة القلب بشكل عام بفضل محتواه من الكابسيسين، الذي يُقلل من أكسدة البروتين الدهني منخفض الكثافة، ويحلل الكوليسترول، ويحسن الدورة الدموية، على الرغم من أن المزيد من الأبحاث البشرية لا تزال جارية.

كما أن خصائص الكابسيسين المضادة للالتهابات تلعب دورًا في فوائد القلب والأوعية الدموية، ما يقلل من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية، وفقًا لمصادر من مستشفيات الجامعة والمركز الطبي لغرب ميسوري.

كيف يمكن أن يساعد الفلفل الحار؟

1- يحتوي الفلفل الحار على الكابسيسين الذي يعمل على خفض مستويات الكوليسترول السيئ، وبالتالي يحمي من ترسب الشرايين و يقي من خطر الإصابة بالجلطات.

2- يعمل الفلفل الحار على جعل الأوعية الدموية أكثر مقاومة للبروتين الدهني منخفض الكثافة المؤكسد، وهو عامل رئيسي في تراكم اللويحات.

3- تعزيز الدورة الدموية، نتيجة تأثيرات الفلفل الحار في توسيع الأوعية الدموية وتحسين الدورة الدموية وخفض ضغط الدم.

4- وجود الكابسيسين في الفلفل الحار يعتبر مضاد قوي للالتهابات، وهو عامل خطر للإصابة بأمراض القلب المزمنة.

اقرأ أيضا:

"مالوش علاقة بالنوبة القلبية".. أسباب غير شائعة لـ ألم الجانب الأيمن من الصدر

"تظهر على الوجه".. 5 علامات تدل على تلف الكلى

"عدو خفي".. حسام موافي يحذر مرضى دعامات القلب من هذه العادة (فيديو)

جمال شعبان يكشف 7 نصائح لتقوية المناعة ضد الفيروسات في الشتاء

مفاجأة.. هذا ما يحدث لجسمك عند تناول الكرواسان