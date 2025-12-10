يعتبر الجلد نافذة على صحة الجسم الداخلية، وغالبًا ما تظهر عليه علامات تحذيرية قد تشير إلى الإصابة بمرض ما، مثل السكري أو مقاومة الأنسولين.

ووفقا لموقعي American Academy of Dermatology وmayoclinic، إليك أكثر العلامات شيوعا.

الزوائد الجلدية

هي عبارة عن زوائد جلدية صغيرة تشبه الحسنات وغالبا ما تظهر في الرقبة، الإبطين، وأعلى الصدر، وترتبط بزيادة مقاومة الأنسولين وداء السكري من النوع الثاني.

بقع الساق

هذه الحالة الجلدية شائعة لدى مرضى السكر، وتعرف باسم اعتلال الجلد السكري، وغالبا ما تظهر بقع دائرية أو بيضاوية على السيقان و يكون لون البقع بني أو ممزوج بالأحمر.

في البداية، غالبًا ما تبدو هذه البقع متقشرة. ومع تسطحها، قد تُسبب خدوشًا صغيرة في الجلد.

داء الشواك الأسود على الرقبة

هي عبارة عن تغير لون الجلد، وغالبا ما تتطور هذه الحالة في الجزء الخلفي من الرقبة، و تكون أول علامة على الإصابة بمرض السكري أو ما قبل السكري.

عدم التئام الجروح

ارتفاع مستوى السكر في الدم لفترة طويلة يؤدي إلى ضعف الدورة الدموية وتلف الأعصاب ما يؤدي إلى صعوبة التئام الجروح وخاصة في القدمين، وتسمى الجروح المفتوحة بقرحة السكري.

