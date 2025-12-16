أوضح طبيب القلب الأمريكي جاك وولفسون أن مع تقدم الرجال في العمر، تصبح الفحوص الدورية بعد سن الأربعين ضرورة صحية وليس مجرد رفاهية، إذ تساعد على الوقاية من النوبات القلبية والسكتات الدماغية واضطرابات الأيض والإرهاق المزمن، وفقا لموقع " Fox News".

الوقاية تبدأ بالفحص

أشار الطبيب إلى أن الاكتشاف المبكر يغير المسار الصحي بالكامل، والفحوصات الدورية تمكن الرجال من التعرف المبكر على المشكلات الصحية قبل تفاقمها.

الفحوص الأساسية بعد الأربعين

ضغط الدم: مراقبته أمر ضروري للوقاية من أمراض القلب والكلى والدماغ.

تحليل الدم الشامل (CBC): يكشف فقر الدم والالتهابات واضطرابات التخثر.

تحليل وظائف الأعضاء والتمثيل الغذائي (CMP): يوفر مؤشرات مبكرة على مشكلات الكبد والكلى واضطرابات السكر والأملاح.

صحة القلب

تكلس الشرايين التاجية (CAC): يكتشف تراكم الترسبات قبل ظهور الأعراض، خاصة لمن لديهم خطورة متوسطة.

تحليل الدهون المتقدم: يقدم صورة أدق عن أنواع الكوليسترول الضارة مقارنة بالتحاليل التقليدية.

مؤشر hs-CRP للالتهاب: يساعد على تقييم مخاطر القلب لبعض الفئات، رغم عدم اعتماده كفحص روتيني شامل.

السكر والهرمونات والغدة الدرقية

متابعة سكر الدم ومؤشرات مقاومة الإنسولين مهمة خاصة لمن لديهم تاريخ عائلي أو نمط حياة خامل.

وظائف الغدة الدرقية: تُجرى عند ظهور أعراض مثل الإرهاق أو تغير الوزن أو اضطرابات المزاج.

الفحوص الهرمونية (التستوستيرون): تُجرى عند وجود أعراض واضحة مثل انخفاض الرغبة الجنسية أو الإرهاق الشديد.

الكشف المبكر عن السرطان

سرطان القولون: فحص موصى به بدءا من سن 45 للرجال ذوي الخطورة المتوسطة، مع مراعاة التاريخ العائلي.

فحص PSA للبروستاتا: يُناقش مع الطبيب بشكل فردي، وفق إيجابياته وسلبياته.

فحوصات اختيارية بناء على نمط الحياة، وتشمل:

فيتامين D.

مؤشر أوميجا-3.

تصوير الشريان السباتي بالموجات فوق الصوتية لمن لديهم خطورة عالية للإصابة بالسكتات الدماغية.

