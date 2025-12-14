كتب - محمود عبده :

مع بداية انخفاض درجات الحرارة واشتداد موجات البرد، يلجأ الكثير من المصريين إلى الأطعمة التي تمنح الدفء وتعزز المناعة، وتأتي شوربة العدس في مقدمة هذه الأطباق الشتوية لما تتمتع به من قيمة غذائية مرتفعة تجعلها ضيفا ثابتا على موائد الشتاء في أغلب البيوت.

ووفقا لما ذكره موقع "مايو كلينك"، لا يعد العدس مجرد وجبة شعبية تقليدية، بل مصدرا غنيا بالعناصر الحيوية التي تسهم في دعم صحة القلب والجهاز الهضمي والعصبي، ما يجعل إدراجه ضمن النظام الغذائي خطوة مهمة للوقاية من أمراض عدة.

فوائد العدس في الشتاء

تعزيز المناعة

يعتبر العدس مصدرا ممتازا للحديد والزنك، ما يساعد على تقوية المناعة وزيادة قدرة الجسم على مواجهة الالتهابات والفيروسات.

تنظيم سكر الدم

الكربوهيدرات المعقدة في العدس تبطئ امتصاص السكر، ما يجعله خيارا مثاليا لمرضى السكري ويساعد في الحفاظ على مستويات طاقة ثابتة.

حماية القلب

احتواؤه على الألياف الغذائية والبوتاسيوم يساعد في خفض الكوليسترول الضار وتنظيم ضغط الدم، ما يساهم في تقليل مخاطر أمراض القلب والشرايين.

تحسين الهضم

الألياف الموجودة في العدس تلعب دورا مهما في تحسين حركة الأمعاء والوقاية من الإمساك وتعزيز صحة الجهاز الهضمي.

تقوية العظام

يحتوي العدس على معادن مهمة مثل الكالسيوم والمغنيسيوم والفوسفور، وهي عناصر ضرورية للحفاظ على قوة العظام وكثافتها.

دعم الجهاز العصبي

غنى العدس بحمض الفوليك وفيتامينات "ب" يجعله مهما لصحة الأعصاب، كما يساعد على تقليل احتمالات الإصابة بالاكتئاب والتوتر.

تعزيز الطاقة والبناء العضلي

يعد العدس من أفضل مصادر البروتين النباتي، ما يجعله بديلا صحيا للحوم خاصة لدى النباتيين، ويساعد على بناء العضلات ودعم الوظائف الحيوية.

اقرأ أيضا:

"مالوش علاقة بالنوبة القلبية".. أسباب غير شائعة لـ ألم الجانب الأيمن من الصدر

"تظهر على الوجه".. 5 علامات تدل على تلف الكلى

"عدو خفي".. حسام موافي يحذر مرضى دعامات القلب من هذه العادة (فيديو)

جمال شعبان يكشف 7 نصائح لتقوية المناعة ضد الفيروسات في الشتاء

مفاجأة.. هذا ما يحدث لجسمك عند تناول الكرواسان