يرسل الجسم إشارات مبكرة عند الإصابة ببعض الأمراض الخطيرة، ومنها السرطان، لكن المشكلة أن كثيرين يتجاهلون هذه الإشارات، خاصة تلك التي تظهر قبل النوم، إذ يعتقد البعض أنها مجرد إرهاق أو توتر يومي.

بينما بعض الأعراض الليلية المتكررة قد تكون إنذارًا مبكرًا يستدعي الفحص، دون أن تعني بالضرورة وجود المرض بشكل قطعي.

وفيما يلي 5 علامات مهمة قد يلاحظها الإنسان قبل النوم وتستحق المتابعة الطبية، وفقا لموقع "هيلث لاين".

1- تعرق ليلي غزير دون سبب واضح

يعد التعرق المفرط أثناء الليل من الأعراض المرتبطة بعدة أنواع من السرطان، أبرزها اللمفوما.

ويحذر الأطباء من تجاهل التعرق الشديد الذي يتكرر لعدة ليالٍ، خاصة إذا لم يكن مرتبطًا بارتفاع حرارة الغرفة أو التوتر.

2- آلام عميقة في العظام تزداد ليلًا

الألم الذي يزداد قبل النوم قد يشير إلى مشكلة في نخاع العظام أو إلى وجود ورم يضغط على الأعصاب.

ويتميز هذا الألم بأنه ثابت، لا يخف بسهولة، ويوقظ المريض أحيانًا من النوم.

3- سعال ليلي مستمر أو صعوبة في التنفس

إذا كان السعال يظهر بشكل واضح عند الاستلقاء أو تزداد حدته ليلًا، فقد يكون مرتبطًا بمشاكل خطيرة في الرئة، ويؤكد المتخصصون أن السعال الليلي الذي يستمر لأسابيع يستوجب تقييما طبيا لمعرفة السبب.

4- فقدان وزن غير مبرر يظهر تأثيره ليلًا

من العلامات الخطيرة التي يغفل عنها كثيرون هو نقص الوزن السريع مع شعور دائم بالإرهاق قبل النوم.

وقد يشير ذلك إلى تغير في طريقة استهلاك الجسم للطاقة، وهو أحد المؤشرات المبكرة لبعض أنواع السرطان.

5- الحكة الليلية الشديدة

الحكة التي تزداد قبل النوم أو تمنع الشخص من الراحة قد تكون مرتبطة بتغيرات في الدم أو الكبد.

وتُعد الحكة الليلية المستمرة من الأعراض التي يربطها الأطباء أحيانًا باللمفوما أو سرطانات الجلد.

يشدد الأطباء على أن هذه العلامات لا تعني بالضرورة الإصابة بالسرطان، بل قد تكون نتيجة عوامل بسيطة مثل الإرهاق، الحساسية، نقص الفيتامينات أو اضطرابات النوم، لكن ظهورها بشكل متكرر ولمدة تتجاوز أسبوعين يستدعي استشارة طبيب مختص لإجراء الفحوص اللازمة.

لماذا تظهر الأعراض ليلًا؟

الجسم يكون في حالة هدوء وتنبه أكبر لآلامه قبل النوم، كما أن الهرمونات التي تتحكم في الاستجابة الالتهابية تتغير خلال ساعات الليل، ما يجعل بعض الأعراض أوضح وأقوى.

