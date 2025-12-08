أظهرت دراسة جديدة أجراها باحثون من مستشفى جامعة كوبنهاجن أن السكري قد يسبب توقف القلب تماما، لذا فإن مرضى السكري أكثر عرضة للوفاة بسبب السكتة القلبية.

وأكد الباحثون أن مرض السكري النوع الأول والثاني يزيد بشكل ملحوظ من احتمالية حدوث الوفاة القلبية المفاجئة عندما يتوقف النبض، وفقا لـ "هيلث داي".

واستندت الدراسة إلى تحليل بيانات 54 ألف حالة وفاة، وكشفت أن الأشخاص المصابين بالسكري من النوع 2 كانوا أكثر عرضة للوفاة بسبب السكتة القلبية المفاجئة بمقدار 6.5 مرات، بينما كان المصابون بالسكري من النوع الأول أكثر عرضة بمقدار 3.7 مرات، مقارنةً بالأشخاص غير المصابين بهذه الحالة.

وأوضح الباحثون أن الشباب المصابين بالسكري يواجهون أكبر خطر. وكان الذين تقل أعمارهم عن 50 عاماً أكثر عرضة للوفاة القلبية المفاجئة بمقدار 7 أضعاف.

وكانت معدلات الوفاة القلبية المفاجئة أعلى بين المرضى في الفئة العمرية من 40 إلى 50 عاماً.

الوقاية

وأشار الباحثون إلى أنه يمكن تزويد الأشخاص المعرضين لخطر كبير للوفاة القلبية المفاجئة بغرسة تصعق قلوبهم لإعادة تشغيل أو استعادة إيقاع منتظم.

