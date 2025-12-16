كشف باحثون من كليفلاند كلينيك أن تناول نحو حبة ونصف من الجريب فروت يوميا يمكن أن يسهم في خفض ضغط الدم بمعدل يتراوح بين 2 و3 ملم زئبق.

وأوضح الباحثون أن هذا التأثير الإيجابي يرتبط أساسًا بمحتوى الجريب فروت الغني بالبوتاسيوم، وهو عنصر غذائي أساسي معروف بدوره في دعم صحة القلب وتنظيم ضغط الدم.

وأشار الخبراء إلى أن النظام الغذائي الغني بالبوتاسيوم لا يقتصر على الجريب فروت فقط، وتناول أكثر من 4000 ملليجرام من البوتاسيوم يوميا للحصول على فوائد صحية في ضبط ضغط الدم، وفقا لموقع "verywellhealth".

كيف يعمل الجريب فروت على خفض الضغط؟

بدورها، أوضحت جوليا زومبانو، أخصائية التغذية في طب القلب الوقائي بكليفلاند كلينيك، أن البوتاسيوم يساعد على موازنة تأثير الصوديوم في الجسم ويسهم في طرحه، ما ينعكس إيجابا على ضغط الدم.

وأضافت أن الألياف الموجودة في الجريب فروت تؤدي دورا في تنظيم الوزن ومستويات الكوليسترول، من خلال تعزيز الشعور بالشبع والحد من امتصاص الكوليسترول في الأمعاء.

كما أن فيتامين C المتوافر في الجريب فروت يساعد أيضًا في تقليل الالتهابات وتحسين صحة الشرايين، ما يعزز من فوائده القلبية.

ورغم فوائده، حذر الخبراء من أن الجريب فروت يتفاعل مع بعض الأدوية، ما يؤدي إلى آثار جانبية خطيرة أو تسمم دوائي، لذا يُنصح بمراجعة الطبيب قبل تناوله بشكل يومي في النظام الغذائي، خاصة لمن يتناولون أدوية مزمنة.

ولمن لا يفضلون طعم الجريب فروت أو لا يرغبون في تناوله بانتظام، هناك بدائل غذائية أخرى غنية بالبوتاسيوم وذات تأثير إيجابي على ضغط الدم، مثل الموز، والرمان، والكيوي، والبرتقال، إضافة إلى الخضراوات الورقية كالسبانخ، والبطاطس، والأفوكادو.