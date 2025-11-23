يبدأ الجسم في إرسال إشارات إنذار مبكرة بخصوص مقاومة الإنسولين أو السكري قد تظهر على الجلد أو محيط الخصر والنوم.

أبرز علامات التحذير المبكر:

البقع الداكنة

قد تظهر بقع جلدية سميكة ومخملية الملمس تحت الإبطين أو على الرقبة، تعرف طبيا بـ داء الشواك الأسود.

وغالبا ما تشير هذه البقع إلى مقاومة الإنسولين ومرض السكري أو بمرحلة ما قبل السكري، ووفقا لـ "ميرور" البريطانية.

الزوائد الجلدية

بالإضافة إلى التغيرات في لون الجلد، تعتبر الزوائد الجلدية الصغيرة التي تظهر بشكل متكرر علامة أخرى ينبغي الانتباه إليها.

وهذه الزوائد قد تكون مؤشراً قوياً على أن الجسم يعاني من مقاومة للإنسولين.

محيط الخصر

الدهون المتراكمة حول الخصر (الدهون الحشوية) تشكل تهديدا صحيا كبيرا يزيد من مخاطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني وأمراض القلب.

تورم القدمين

يضعف السكري الدورة الدموية والأعصاب تدريجيا، ما يؤدي إلى تراكم السوائل في الساقين والقدمين. والتورم المستمر يحتاج إلى تقييم طبي، فقد يرتبط بمشاكل في القلب أو الكلى أو الأوردة.

انقطاع النفس أثناء النوم

يمكن للوزن الزائد أن يسبب انقطاع النفس الانسدادي النومي (OSA)، الذي يقلل الأكسجين في الدم ويزيد مقاومة الأنسولين وارتفاع السكر.

وإذا كنت تشخر بشدة أو تلهث أثناء الليل أو تشعر بالتعب عند الاستيقاظ، استشر طبيبك.

حدبة مؤخرة الرقبة

تراكم الدهون في مؤخرة الرقبة والكتفين قد يشير إلى ارتفاع هرمون الكورتيزول، المرتبط بمتلازمة كوشينج، ويمكن أن يكون مرتبطا بمستويات السكر المرتفعة في الدم.

اقرأ أيضا:

ترند شرائح البطاطس النيئة في الجوارب هل يعالج الإنفلونزا؟

الالتهاب الرئوي في الشتاء.. 6 علامات تحذيرية مبكرة لا يجب تجاهلها

"حتى لو الفحوصات طبيعية".. 5 علامات خفية تدل على ارتفاع السكر في الدم

5 أدوات في المرحاض تسبب لك المرض.. تخلص منها فورا

7 علامات غير متوقعة تكشف ضعف جهاز المناعة