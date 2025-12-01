عادة شائعة يقوم بها كثيرون أثناء الاستحمام في فصل الشتاء، تتمثل في البقاء لفترات طويلة تحت بخار السخان في الحمام المغلق، قد تؤدي إلى مخاطر صحية جسيمة، تصل في بعض الحالات إلى الإغماء أو حتى الاختناق.

ووفقًا لتقارير لموقع bhaskarenglish، توفيت فتاة تبلغ من العمر 12 عاما في مدينة أليجاره نتيجة الاختناق في الحمام بسبب تشغيل سخان الغاز، بينما فقدت امرأة حياتها في منطقة ديفوريا نتيجة صعق كهربائي أثناء توصيل سخان.

وذكرت التقارير أن مثل هذه الحوادث تتكرر بشكل متزايد خلال الشتاء بسبب الاستخدام المكثف للسخانات للاستحمام بالماء الساخن.

وقال شاشيكانت أوبادياي، مهندس إلكترونيات طاقة في أحمد آباد، إن السخان هو جهاز يسخن المياه بالكهرباء أو الغاز، ويعتمد على عنصر تسخين أو موقد غازي لتسخين الماء، بينما يتحكم منظم الحرارة في درجة الحرارة، ما يجعل الماء آمناً للاستخدام المنزلي.

وحول وفاة الفتاة، أوضح أوبادياي أن تشغيل سخان الغاز في حمام مغلق أو سيء التهوية يؤدي إلى تراكم غاز أول أكسيد الكربون، وهو غاز عديم اللون والرائحة، مما يسبب الدوار وفقدان الوعي ونقص الأكسجين في الدماغ، وقد يؤدي في الحالات الشديدة إلى توقف التنفس.

وأكد الخبير أن القليل من الإهمال أثناء استخدام السخانات يمكن أن يؤدي إلى مخاطر كبيرة تشمل الاختناق، الصعق الكهربائي، أو حتى الوفاة، مشددا على ضرورة التهوية الجيدة أثناء الاستحمام وفحص الأجهزة بشكل دوري، والالتزام بإرشادات السلامة المنزلية لتجنب الحوادث.

