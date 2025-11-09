دراسة: مكملات أوميجا 3 تمنع الالتهابات المرتبطة بالكوليسترول

كشفت دراسة حديثة أجراها باحثون في معهد مونتريال أن ارتفاع مستويات أحماض أوميجا 3 الدهنية في الدم، والموجود في زيت السمك، يرتبط بانخفاض الالتهابات التي يسببها الكوليسترول الضار.

وينتج عن هذا الانخفاض الوقاية من أمراض القلب والسكري من النوع الثاني، وتقليل معدلات الإصابة بهما.

واتبع المشاركون برنامجا علاجيا استمر لمدة 12 أسبوعا، وتضمن البرنامج تناول مكملات أوميجا 3 يوميا، بجرعة محددة بلغت 2.7 جرام من مزيج حمض إيكوسابنتاينويك (EPA) وحمض دوكوساهيكسانويك (DHA)، مع استمرارهم في نظامهم الغذائي المعتاد، وبحسب صحيفة "إندبندنت"،

وتم قياس استقلاب الكربوهيدرات والدهون لدى المشاركين، بالإضافة إلى الاستجابات الالتهابية، وخاصة في الأنسجة الدهنية (الدهون)، قبل وبعد تناول مكملات أوميجا 3.

ومن المهم الإشارة إلى أن الالتهاب آلية دفاع طبيعية تساعد أجسامنا على مكافحة العدوى.

ومع ذلك، عندما يستمر لفترة طويلة حتى بدون عدوى، فإنه يعزز تطور الأمراض المزمنة، بما في ذلك السكري من النوع 2، وأمراض القلب والأوعية الدموية.

وأظهرت التجربة أن الجرعات اليومية من مكملات أوميجا 3 التي تحتوي على حمضي (EPA) و (DHA) لمدة ثلاثة أشهر أدت إلى تثبيط ملموس في النشاط الالتهابي للكوليسترول الضار في الأنسجة الدهنية الخاصة بالمشاركين.

كما أن مكملات أوميجا 3 لم تقلل الالتهاب فحسب، بل أزالت الارتباط بين الالتهاب في الأنسجة الدهنية (الناتج عن الكوليسترول الضار والمحفزات الأخرى) وعوامل الخطر الرئيسية المسببة لأمراض القلب والسكري من النوع الثاني.

التأثير على الأنسولين

وإضافة إلى ذلك، حسنت المكملات قدرة المشاركين على إفراز الأنسولين استجابة لارتفاع نسبة السكر في الدم، وعلى التخلص من الدهون بعد تناول وجبة غنية بالدهون.

وقال الباحثون كلما زادت مستويات دهون أوميجا 3 وخاصة DHA، زاد انخفاض عوامل خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2 وأمراض القلب والأوعية الدموية.

