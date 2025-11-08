3 أسباب تجعل الباذنجان غذاء رائع لصحة أفضل

الباذنجان من الخضروات الغنية بالعناصر المفيدة، ويخفي وراء لونه الداكن فوائد صحية غير متوقعة تدعم الجسم بطرق مذهلة.

إليك 3 فوائد غير متوقعة للبزِنجان على صحة الجسم، وفق Healthline:

دعم وظائف الدماغ وحمايتها من التدهور

يحتوي الباذنجان على صبغة تسمى ناسُنين الموجودة في قشرته، وهي نوع من الأنثوسيانين التي تعمل كمضادّ أكسدة قوي يحمي أغشية خلايا الدماغ من التلف التأكسدي.

كما أن هذه المركبات قد تحفز تدفق الدم إلى الدماغ وتحسن التوصيل العصبي.

المساعدة في تنظيم سكر الدم وتحسين حساسية الإنسولين

الباذنجان يحتوي على ألياف غذائية وبوليفينولات (polyphenols) تساعد في إبطاء امتصاص السكّر في الأمعاء، ما قد يساهم في استقرار مستويات الجلوكوز في الدم.

وكونه من الخضروات منخفضة المؤشر الغلايسيمي يجعله خياراً جيداً للأشخاص الذين يراقبون مستوى السكر في الدم.

تعزيز صحة القلب وخفض مستويات الكوليسترول الضار

الباذنجان غنيّ بمضادات الأكسدة مثل حمض الكلوروجين (chlorogenic acid) والأنثوسيانينات التي تساهم في خفض الكوليسترول الضار (LDL) وتحسين صحة الشرايين.

كما أن احتوائه على الألياف والبوتاسيوم يساعد على خفض ضغط الدم وتحسين الدورة الدموية.