لماذا لا يجب شرب الماء أثناء الوقوف؟

شرب الماء أثناء الوقوف يمكن أن يؤثر على الجهاز الهضمي والعصبي، كما أن الوقوف يزيد من سرعة دخول الماء إلى الجسم، ما يضر بصحتنا.

وبحسب موقع هيلث، فإن تناول الماء واقفا يخل بتوازن السوائل ويسبب عسر الهضم، كما أن جسم الإنسان لا يستفيد من الماء إلا عند شربه جالسا.

شرب الماء أثناء الوقوف يسبب التهاب المفاصل

يمكن لشرب الماء أثناء الوقوف أيضا أن يؤدي إلى تراكم الماء في مناطق المفاصل، ما يؤدي إلى الإصابة بالتهاب المفاصل، كما يخل بتوازن السوائل في الجسم، ويزيد من تراكم السموم، ما يسبب مشكلات التهاب المفاصل.

عسر الهضم

قد يعاني جهازك الهضمي من شرب الماء أثناء الوقوف، ذلك لأن شرب الماء أثناء الوقوف يسبب مروره بسرعة وقوة عبر قناة الطعام، ويصل مباشرة إلى أسفل المعدة، كما تصبح الأعصاب مشدودة، ما يخل بتوازن السوائل ويزيد من السموم، ما يؤدي إلى عسر الهضم.

مشكلات الكلى

يميل الماء الذي يشرب وقوفا إلى المرور دون ترشيح إلى أسفل المعدة تحت ضغط شديد، يسبب هذا تراكم ملوثات الماء في المثانة، ما يضعف قدرة الكلى على العمل، وقد يسبب مشاكل في المسالك البولية، وقد لوحظ أن الكلى ترشح الماء بكفاءة أكبر عند الجلوس.

خطر تلف الرئة

لا تصل العناصر الغذائية والفيتامينات الحيوية إلى الكبد والجهاز الهضمي عند شرب الماء واقفا، يشكل شرب الماء واقفا خطرا على صحة القلب والرئتين، إذ ينتقل عبر الجسم بسرعة كبيرة، ما يعيق مستوى الأكسجين.

ماذا يحدث عندما تشرب الماء؟

سواء كنت واقفا أو جالسا أثناء شرب الماء، يتم امتصاصه في الجسم بسرعة.

يتمتع الماء بنسبة توافر حيوي فموي تبلغ 100٪ تقريبًا، ويتم امتصاصه بسرعة من خلال جدار الأمعاء، وخاصة في الأمعاء الدقيقة، يكون الامتصاص شبه كامل وسريع ويحدث بشكل أساسي في الجزء المبكر من الأمعاء الدقيقة.

ثم يتم توزيع الماء الممتص بشكل متناسب في حجرات سوائل الجسم:

66٪ في السائل داخل الخلايا

25.5٪ في السائل الخلالي

8.5٪ في حجم الدم الدائر

يتم الإخراج من خلال الكلى، حيث يتم إعادة امتصاص الجزء المفلتر من خلال آلية منظمة للغاية.

ركز على ترطيب جسمك بالطريقة الصحيحة

عند الحديث عن شرب الماء، ينبغي التركيز على زيادة كمية الماء المتناولة.

يحتاج الجسم إلى الماء لأداء العديد من وظائفه، وقد يسبب الجفاف أضرارا جسيمة لا رجعة فيها إذا لم يعالج في أسرع وقت.

اشرب كميات كبيرة من الماء يوميا، وتأكد من الحفاظ على كمية المعادن التي تتناولها.

عدل كمية السوائل التي تتناولها لتساعدك على شرب المزيد من الماء.

