احذر مخاطر إدمان الحلويات على الجسم

الحلويات من أكثر الأطعمة التي تمنح شعورًا فوريًا بالسعادة والطاقة، لكن الإفراط في تناولها يحوّل هذا الشعور المؤقت إلى إدمان غذائي يحمل آثارًا خطيرة على الصحة.

بحسب تقارير Harvard Health وWebMD، فإن السكر لا يؤثر فقط على الوزن، بل يمتد ضرره إلى الدماغ، القلب، والجلد، ويغيّر الطريقة التي يعمل بها الجسم من الداخل.

فيما يلي أبرز المخاطر الصحية لإدمان الحلويات على المدى الطويل:

اضطراب مستوى السكر في الدم

عند تناول كميات كبيرة من الحلويات، ترتفع مستويات السكر بسرعة ثم تنخفض فجأة، مما يؤدي إلى تعب مفاجئ، وتقلبات مزاجية، ورغبة متكررة في تناول المزيد من السكر.

وتوضح Mayo Clinic أن هذا النمط من الارتفاع والانخفاض المتكرر في الجلوكوز يرهق البنكرياس ويزيد خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني.

زيادة الوزن وتراكم الدهون الحشوية

يُحول الجسم الفائض من السكر إلى دهون تُخزَّن حول البطن والأعضاء الداخلية، وهي أخطر أنواع الدهون على القلب والكبد.

تشير Cleveland Clinic إلى أن الأشخاص الذين يستهلكون سكريات مضافة يوميًا بكثرة ترتفع لديهم احتمالات السمنة بنسبة تزيد عن 60%.

تدهور صحة القلب والأوعية الدموية

الاستهلاك المفرط للسكريات يؤدي إلى ارتفاع مستويات الدهون الثلاثية وانخفاض الكولسترول الجيد (HDL)، مما يرفع خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتات.

دراسة نشرتها JAMA Internal Medicine أكدت أن من يحصلون على أكثر من 25% من سعراتهم اليومية من السكر المضاف يضاعفون تقريبًا خطر الوفاة القلبية.

تأثير سلبي على الدماغ والمزاج

يرتبط الإفراط في السكر بزيادة إفراز الدوبامين، ما يجعل الدماغ يطلب المزيد للحصول على نفس الإحساس بالمتعة، تمامًا كآلية الإدمان.