إعلان

رئيس النواب يهنئ الرئيس السيسي بالعام الميلادي الجديد

كتب : نشأت علي

10:35 م 29/12/2025

الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

بعث المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة قرب حلول العام الميلادي الجديد 2026.

وأكد رئيس مجلس النواب في نص برقية التهنئة أن مناسبة حلول العام الميلادي الجديد تحمل في طياتها معاني الأمل وروح التفاؤل بالمستقبل والإصرار على مواصلة العمل والعطاء لما فيه خير الوطن، وترسخ قيم الوحدة والتضامن والسلام بين أبنائه.

وتابع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب: "وبهذه المناسبة المجيدة يُشرفني أن أتقدم إليكم - فخامة الرئيس - بأسمى آيات التهاني وأطيب الأمنيات، سائلاً العلي القدير أن يمدكم بالعون والتوفيق، وأن يكون عاماً حافلاً بالنجاحات والإنجازات، وبشائر الخير والسلام لبلادنا الحبيبة، ولمنطقتنا والعالم أجمع. "

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الدكتور حنفي جبالي الرئيس السيسي العام الميلادي الجديد

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

أوغندا

- -
18:00

نيجيريا

تنزانيا

- -
18:00

تونس

بوتسوانا

- -
21:00

الكونغو الديمقراطية

بنين

- -
21:00

السنغال

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

موعد مباراة منتخب مصر المقبلة بعد التعادل مع أنجولا في كأس أمم أفريقيا