تسبب الانتفاخ.. أطعمة تجنب تناولها معا

كتب : أسماء مرسي

07:00 ص 04/11/2025

تعبيرية

يعاني الكثيرون من الانتفاخ بعد تناول بعض الوجبات، ويكون السبب في طريقة الجمع بين الأطعمة أكثر من نوع الطعام نفسه.

بعض التركيبات الغذائية تثقل المعدة وتبطئ الهضم، بينما تعديلات بسيطة يمكن أن تساعد على هضم أفضل وتقليل الغازات.

فيما يلي، إليكم 3 مجموعات غذائية الجمع بينها يسبب الانتفاخ، وفقا لموقع " Times of India".

منتجات الألبان مع النشويات

تناول الجبن أو الحليب مع الخبز أو المعكرونة يبطئ الهضم ويزيد تخمر النشويات، ويمكن دمج الألبان مع الخضراوات الورقية أو اختيار الجبن المصنوع من حليب الماعز أو الأغنام، وإضافة الأعشاب مثل النعناع أو الشمر لتحسين الهضم.

الفاكهة مع البروتين أو النشويات

تمتص الفاكهة بسرعة، لكن عند مزجها مع وجبات بروتينية أو نشوية، تبقى في المعدة لفترة أطول ما يؤدي لتخمر السكريات وغازات المعدة.

لذا، ينصح بتناول الفاكهة على معدة فارغة أو الانتظار 30–60 دقيقة بعد الوجبة.

الجمع بين مصادر بروتين متعددة

تناول نوعين أو أكثر من البروتين في وجبة واحدة يجهد الجهاز الهضمي، لذلك يفضل تناول مصدر بروتين واحد مع الخضراوات غير النشوية مثل الكوسا والفلفل أو الخيار، مثل طبق السلمون المشوي مع الخضار المطهوة بالبخار.

الانتفاخ أطعمة تسبب الانتفاخ

