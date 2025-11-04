ماذا يحدث لجسمك عند تناول فاكهة الفيجوا؟

أشارت البروفيسورة يلينا أليكسينكو، الأستاذة في الجامعة الروسية للتكنولوجيا الحيوية، إلى أن تناول حبتين فقط من فاكهة الفيجوا يوميا يكفي لتزويد الجسم بالكمية الموصى بها من اليود.

وأوضحت أن الفيجوا أغنى الفواكه بمركبات اليود، إذ يحتوي كل 100 جرام من لبّها، تبعا لنوعها، على ما بين 40 و60 ملليجراما من اليود، وهو ما يجعل حبتين كافيتين لتلبية الاحتياج اليومي من هذا العنصر الحيوي.

ونصحت الخبيرة بتناول الفيجوا طازجة، عبر تقطيعها إلى نصفين وأكل اللب بملعقة، لكونه الجزء الأكثر غنى بالعناصر الغذائية، وفقا لصحيفة "إزفيستيا" الروسية.

وأضافت أن القشرة صالحة للأكل وغنية بالألياف ومضادات الأكسدة، لكنها تسبب تهيج الأغشية المخاطية لدى بعض الأشخاص، لذا يفضل تقشيرها قبل تناولها في هذه الحالات.

كما أشارت إلى إمكانية تجميدها أو خلطها مع السكر أو تجفيفها أو تحويلها إلى مربى، مؤكدة أن التجميد السريع والتخزين المناسب يساعدان في الحفاظ على قيمتها الغذائية العالية.

ووفقا لخبراء التغذية، تحتوي كل 100 جرام من الفيجوا على نحو 60 سعرة حرارية، معظمها من الكربوهيدرات، بينما تقل نسبة الدهون والبروتين عن جرام واحد.

كما أنها من أغنى الفواكه بفيتامين C، إذ تحتوي الكمية نفسها على ما بين 41.8 و78.6 ملليجراما، أي ما يزيد عن 40% من الاحتياج اليومي للبالغين، الذي يقدر بنحو 90 ملج للرجال و75 ملج للنساء.

