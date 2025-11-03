7 أشياء تحدث لجسمك عند النوم في غرفة مظلمة

النوم في غرفة مظلمة تمامًا له تأثيرات قوية ومثيرة على الجسم والعقل، بعضها صحي جدًا وبعضها مفاجئ.

إليك أبرز الأشياء التي تحدث لجسمك عند النوم في الظلام الكامل، وفقًا لما ورد عبر صحيفة،news18.

1- يزداد إفراز هرمون النوم “الميلاتونين”

الميلاتونين هو الهرمون المسؤول عن إحساسك بالنعاس وتنظيم دورة النوم، الظلام يحفّز الغدة الصنوبرية في الدماغ لإنتاجه بكميات أكبر.

هذا الهرمون أيضًا يقوي المناعة، ويحسن المزاج، ويؤخر علامات الشيخوخة.

2- يحصل الدماغ على راحة أعمق

في الظلام الكامل، يتوقف المخ عن استقبال المنبهات البصرية، فيدخل الجسم في نوم عميق ومستقر، وهو الوقت الذي يعيد فيه الدماغ ترتيب الذاكرة وتجديد الطاقة العصبية.

3- نتجدد الخلايا ويُفرز هرمون النمو

خلال النوم العميق، وخاصة في الظلام، يزداد إفراز هرمون النمو المسؤول عن تجديد الأنسجة وبناء العضلات، لذلك يُنصح الأطفال والمراهقون بالنوم في ظلام تام لتحفيز النمو الطبيعي.

4- ينخفض معدل ضربات القلب وضغط الدم

الظلام يرسل للجسم إشارة “أمان”، مما يجعل الجهاز العصبي يهدأ، راحة للقلب والأوعية الدموية، مما يقلل خطر الإصابة بأمراض الضغط والتوتر المزمن.

5- يقل إفراز هرمون التوتر “الكورتيزول”

الضوء أثناء النوم (حتى لو خافت) يربك الساعة البيولوجية ويزيد الكورتيزول، أما الظلام فيخفضه، فيساعد على النوم المريح وتقليل القلق والاكتئاب.

6- تتحسن البشرة والمظهر العام

أثناء النوم العميق، ينشط تدفق الدم إلى الجلد وتُفرز الكولاجينات المسؤولة عن النضارة، لذلك يُقال: “الجمال يبدأ من نوم مظلم”.

7- النوم بضوء قد يسبب العكس تمامًا

النوم أمام التلفزيون أو الهاتف أو حتى لمبة ليلية خافتة قد يؤثر على جودة النوم ويزيد الوزن لأن الضوء يعرقل الميلاتونين ويحفّز الشهية ليلًا.

