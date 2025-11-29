في ظل معاناة كثيرين من الحموضة والارتجاع، هناك عدة مشروبات طبيعية من أكثر المشروبات لطفًا على المعدة وتساعد في تهدئة الأعراض.

أبرز هذه المشروبات وفق "healthline".

الماء والماء القلوي

يُخفف الماء من تركيز حمض المعدة، ما يقلل فرصة رجوعه إلى المريء، فيما يساعد الماء القلوي على معادلة الحموضة بشكل أسرع.

الحليب النباتي أو قليل الدسم

بدائل الحليب الثقيلة مثل حليب اللوز والشوفان أكثر ملاءمة لمن يعانون من الارتجاع، لأنها لا تضعف العضلة المسؤولة عن غلق المريء كما يفعل الحليب كامل الدسم.

شاي الزنجبيل

يمتاز الزنجبيل بقدرته على تهدئة الجهاز الهضمي وتقليل الالتهاب، ما يجعله خيارًا مناسبًا لتقليل الشعور بالحرقة بعد الوجبات.

العصائر غير الحمضية

مثل عصير الجزر أو الألوفيرا، فهي خفيفة على المعدة ولا تزيد حموضتها، بخلاف العصائر الحمضية التي غالبًا ما تُفاقم الأعراض.

ماء جوز الهند

يتميز بدرجة حموضة قلوية نسبيًا، ويساعد على ترطيب الجسم دون إثارة المعدة، مما يجعله خيارًا مهدئًا لمن يعانون من الارتجاع.