حذر عدد من الخبراء من تجاهل بعض الأعراض الصحية المستمرة، مؤكدين أن ملاحظة التغيرات غير المعتادة في الجسم قد تلعب دورا حاسما في تشخيص السرطان في مراحله المبكرة، مما يرفع فرص نجاح العلاج بشكل كبير.

وبحسب ما أورده موقع Cancer Council Australia، هناك عدة علامات لا ينبغي تجاهلها إذا استمرت لفترات طويلة، إذ قد تكون مؤشرة لأنواع معينة من السرطان.

أبرز العلامات التي تستدعي مراجعة الطبيب فورا

1- قروح الجلد أو تغيرات الشامات

ظهور قرحة أو ثؤلول لا يلتئم خلال أسبوع، أو تغير في شكل الشامات أو لونها، قد يكون علامة مبكرة على سرطان الجلد، خاصة عند ظهور شامات جديدة بشكل غير معتاد.

2- السعال المستمر أو بحة الصوت

استمرار السعال الشديد أو تغير نبرة الصوت لفترة تتجاوز ثلاثة أسابيع قد يشير إلى مشكلات خطيرة مثل سرطان الرئة، ما يستدعي تقييما طبيا عاجلا.

3- قرحة الفم أو اللسان التي لا تلتئم

يشدد الخبراء على أهمية فحص أي قرحة لا تتحسن خلال ثلاثة أسابيع، إذ قد تكون مؤشرا على سرطان الفم أو البلعوم، رغم أن القرح البسيطة عادة ما تختفي خلال أسبوعين.

