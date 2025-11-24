كشف طبيب القلب الهندي دميتري يارانوف إن ألم الصدر يعد علامة على قصورن إلا أن هناك أعراض أخرى غير معروفة وهي "السعال أثناء النوم".

وأضاف بارانوف إن السعال المستمر الذي يحدث بسبب قصور القلب يحدث بسبب تراكم السوائل في الرئتين، مما قد يؤدي إلى مضاعفات وتحديات علاجية.

متى يكون السعال علامة على أن قلبك لا يعمل بشكل صحيح

يحدث قصور القلب الاحتقاني (CHF) عندما يعجز القلب عن ضخ الدم بكفاءة لتلبية احتياجات الجسم، وفقا لموقع "تايمز ناو نيوز".

ويؤدي هذا إلى تراكم الدم والسوائل في الرئتين والساقين، ويمكن أن يسبب تراكم السوائل في الرئتين إلى وذمة رئوية، وهي حالة خطيرة للغاية.

والسعال الذي يزداد سوءا عند الاستلقاء ليس دائما ناتجا عن الرئتين، وأحيانا يكون القلب هو من يكافح لمواكبة السعال.

متى يجب عليك استشارة الطبيب؟

السعال المستمر دون سبب معروف.

ظهور السعال مع أعراض مثل ألم في الصدر وعدم انتظام ضربات القلب وتورم الكاحلين والقدمين أو زيادة الوزن.

وقد تؤدي مزيلات الاحتقان التي تصرف دون وصفة طبية والتي تحتوي على السودوإيفيدرين والفينيليفرين، إلى ارتفاع ضغط الدم وتفاقم أعراض قصور القلب.

ما هو قصور القلب؟

هو حالة مزمنة يعجز فيها القلب عن ضخ الدم بكفاءة كافية لتلبية احتياجات الجسم.

وبالرغم من أن القلب ما زال يعمل، ولكنه نظرا لعجزه عن استيعاب كمية الدم المطلوبة، يؤدي ذلك إلى تراكم الدم في أجزاء أخرى من الجسم، وفي أغلب الأحيان، يتجمع في الرئتين والساقين والقدمين.

أعراض أخرى لقصور القلب

بالإضافة إلى السعال، هناك بعض الأعراض الأخرى لقصور القلب الاحتقاني، بما في ذلك:

ضيق التنفس

الاستيقاظ بسبب ضيق التنفس في الليل أثناء النوم

ألم شديد في الصدر

خفقان القلب

الشعور بالتعب

تورم الكاحلين والساقين والبطن

زيادة الوزن

الحاجة إلى التبول أثناء الراحة في الليل

الانتفاخ

فقدان الشهية

اضطراب المعدة

