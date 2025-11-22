يعد الكبد عضوا حيويا في الجسم، ومع ذلك تتزايد أمراضه عالميا، حيث تسجل أكثر من مليوني حالة وفاة سنويا مرتبطة بمشاكل كبدية، وفقا لمنظمة الصحة العالمية.

والحفاظ على صحة الكبد أمر ضروري للصحة العامة، إلا أن كثيرين لا يدركون المخاطر الكامنة في المشروبات اليومية.

ووفقا لموقع medical، إليك أبرز المشروبات الشائعة التي قد تضر بالكبد.

1- المشروبات الغازية

تعد المشروبات الغازية العادية من أبرز مصادر السكريات المضافة، إذ تحتوي علبة واحدة على كمية سكر تتجاوز الحد اليومي الموصى به.

ويرتبط تناولها بشكل مفرط بتطور مرض الكبد الدهني غير الكحولي "NAFLD"، حيث تتراكم الدهون في خلايا الكبد.

2- المشروبات الغازية الدايت

تحتوي المشروبات الغازية الخالية من السكر على محليات صناعية مثل الأسبارتام والسكرالوز، والتي قد تؤثر على أيض الكبد وتخل بميكروبيوم الأمعاء، وتزيد من خطر مقاومة الأنسولين.

3- مشروبات الطاقة

تحتوي مشروبات الطاقة على كميات عالية من الكافيين والتورين، بالإضافة إلى السكر أو المحليات الصناعية.

قد يؤدي الإفراط فيها إلى سمية الكبد وإجهاد وظائفه، خاصة عند تناولها مع الكحول أو أدوية أخرى.

4- الشاي المثلج المحلى

يحتوي مشروب شائع على كمية كبيرة من السكر، ما يرفع خطر تراكم الدهون في الكبد والالتهاب، خاصة عند الإفراط في تناوله.

5- عصائر الفاكهة المعبأة

غالبا ما تسوق عصائر الفاكهة المعبأة كخيار صحي، لكنها تحتوي على تركيزات عالية من الفركتوز تثقل الكبد.

كما تحتوي على الألياف لتبطئة امتصاص السكر، يفتقر العصير المعبأ عادة إلى هذه الألياف، ما يجعل الكبد مضطرا لاستقلاب كميات كبيرة من السكر بسرعة.

6- مشروبات القهوة المنكهة

اللاتيه المنكه، الموكا، والقهوة المثلجة تحتوي على كميات كبيرة من السكر والسعرات الحرارية، ما يجبر الكبد على معالجة الفركتوز والجلوكوز الزائد.

بالمقابل، القهوة العادية مرتبطة بانخفاض خطر أمراض الكبد المزمنة بفضل مضادات الأكسدة فيها.

7- مشروبات الحليب المنكهة

يحتوي الحليب المنكه مثل الشوكولاتة والفراولة على سكريات مضافة قد تزيد دهون الكبد مع الاستهلاك المنتظم، رغم احتوائه على العناصر الغذائية المفيدة للحليب العادي.

