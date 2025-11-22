التهاب اللثة يبدو بسيطًا في بدايته، لكنه إذا لم يُعالج يمكن أن يتطور إلى مشاكل أكثر خطورة تؤثر على صحة الفم والأسنان.

أبرز 5 أعراض لالتهاب اللثة وفق "Mayo Clinic".

1- تورم واحمرار اللثة

تصبح اللثة منتفخة ومتهيّجة وتتحول إلى لون أحمر زاهي أو داكن مع مرور الوقت.

2- نزيف اللثة بسهولة

إذا لاحَظت نزفًا عند تنظيف الأسنان بالفرشاة أو الخيط، فهذا من أبرز علامات التهيج والعدوى.

3- حساسية أو ألم في اللثة

اللثة تصبح مؤلمة أو طرية عند اللمس، ما يجعل تنظيف الأسنان أو المضغ مرهقًا.

4- رائحة الفم الكريهة المستمرة

رغم التنظيف، تبقى رائحة الفم غير جيدة بسبب تكاثر البكتيريا على اللثة الملتهبة.

5- تراجع اللثة أو تباعد الأسنان

مع تفاقم الالتهاب، تنسحب اللثة تدريجيًا من على سطح الأسنان، ما يجعل الأسنان تبدو أطول أو تصبح المسافات بينها أوضح.