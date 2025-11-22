إعلان

احذر هذه الأعراض في اللثة قبل أن تتحول لمضاعفات خطيرة

كتب : مصراوي

03:30 ص 22/11/2025

التهاب اللثة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

التهاب اللثة يبدو بسيطًا في بدايته، لكنه إذا لم يُعالج يمكن أن يتطور إلى مشاكل أكثر خطورة تؤثر على صحة الفم والأسنان.

أبرز 5 أعراض لالتهاب اللثة وفق "Mayo Clinic".

1- تورم واحمرار اللثة

تصبح اللثة منتفخة ومتهيّجة وتتحول إلى لون أحمر زاهي أو داكن مع مرور الوقت.

2- نزيف اللثة بسهولة

إذا لاحَظت نزفًا عند تنظيف الأسنان بالفرشاة أو الخيط، فهذا من أبرز علامات التهيج والعدوى.

3- حساسية أو ألم في اللثة

اللثة تصبح مؤلمة أو طرية عند اللمس، ما يجعل تنظيف الأسنان أو المضغ مرهقًا.

4- رائحة الفم الكريهة المستمرة

رغم التنظيف، تبقى رائحة الفم غير جيدة بسبب تكاثر البكتيريا على اللثة الملتهبة.

5- تراجع اللثة أو تباعد الأسنان

مع تفاقم الالتهاب، تنسحب اللثة تدريجيًا من على سطح الأسنان، ما يجعل الأسنان تبدو أطول أو تصبح المسافات بينها أوضح.

التهاب اللثة مشاكل صحية خطيرة رائحة الفم الكريهة المستمرة أعراض التهابات اللثة

قد يعجبك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
ظواهر جوية شديدة الخطورة.. الأرصاد تحذر من الطقس والشبورة
- قرارات عاجلة من وزير التعليم ضد مدرسة "سيدز الدولية"
موعد وتشكيل.. كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلي وشبيبة القبائل