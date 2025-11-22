احذر هذه الأعراض في اللثة قبل أن تتحول لمضاعفات خطيرة
كتب : مصراوي
التهاب اللثة
التهاب اللثة يبدو بسيطًا في بدايته، لكنه إذا لم يُعالج يمكن أن يتطور إلى مشاكل أكثر خطورة تؤثر على صحة الفم والأسنان.
أبرز 5 أعراض لالتهاب اللثة وفق "Mayo Clinic".
1- تورم واحمرار اللثة
تصبح اللثة منتفخة ومتهيّجة وتتحول إلى لون أحمر زاهي أو داكن مع مرور الوقت.
2- نزيف اللثة بسهولة
إذا لاحَظت نزفًا عند تنظيف الأسنان بالفرشاة أو الخيط، فهذا من أبرز علامات التهيج والعدوى.
3- حساسية أو ألم في اللثة
اللثة تصبح مؤلمة أو طرية عند اللمس، ما يجعل تنظيف الأسنان أو المضغ مرهقًا.
4- رائحة الفم الكريهة المستمرة
رغم التنظيف، تبقى رائحة الفم غير جيدة بسبب تكاثر البكتيريا على اللثة الملتهبة.
5- تراجع اللثة أو تباعد الأسنان
مع تفاقم الالتهاب، تنسحب اللثة تدريجيًا من على سطح الأسنان، ما يجعل الأسنان تبدو أطول أو تصبح المسافات بينها أوضح.