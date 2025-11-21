تناول الخضراوات المناسبة يساعد مرضى السكري على التحكم بمستويات السكر في الدم بطريقة طبيعية وصحية.

فيما يلي، إليكم أبرز 5 خضروات مفيدة لمرضى السكري، وفقا لموقع "تايمز أوف إنديا".

السبانخ

السبانخ منخفضة الكربوهيدرات وغنية بالألياف والمغنيسيوم والبوتاسيوم، ما يساعد على ضبط مستوى السكر في الدم، ويحتوي أيضا على حمض ألفا ليبويك الذي يحسن حساسية الأنسولين.

البروكلي

مصدر ممتاز للألياف ومضادات الأكسدة، ويحتوي على مركب السلفورافان الذي يقلل الالتهابات ويحسن التحكم في السكر لدى مرضى السكري من النوع الثاني.

الفلفل الحلو

منخفض السعرات والكربوهيدرات، وغني بفيتامين C ومضادات الأكسدة مثل بيتا كاروتين والفلافونويد، هذه المركبات تساعد على خفض مستويات السكر وحماية الخلايا من الالتهابات.

الفاصوليا الخضراء

الفاصوليا منخفضة الكربوهيدرات والسعرات، وتحتوي على ألياف وفيتامين A لا تسبب ارتفاعا كبيرا في سكر الدم.

القرنبيط

غني بفيتامين C وحمض الفوليك والألياف، ويساعد على تقليل الإجهاد التأكسدي والالتهابات، ما يدعم توازن السكر في الدم.

نصائح لضبط مستويات السكر في الدم

تناول وجبات متوازنة تحتوي على الحبوب الكاملة، البروتينات قليلة الدهون، والخضراوات.

تقليل السكريات والكربوهيدرات المكررة.

ممارسة الرياضة بانتظام.

الحفاظ على ترطيب الجسم.

مراقبة مستويات السكر بانتظام.

اتباع تعليمات الطبيب بشأن الأدوية أو الإنسولين.

يفضل الالتزام بمواعيد الوجبات، التحكم بالكميات.

اقرأ أيضا:

أزمة عالمية صامتة.. 72% من البالغين يكافحون النعاس صباحا

دراسة تكشف.. السبب الخفي للخرف يكمن في ذكريات الطفولة

توقف عن الإفراط.. البروتين الزائد يصيبك بهذه الأمراض



سر من المطبخ.. نوع توابل شائع يخفض الوزن ويحسن صحة القلب

راقبها قبل النوم .. علامات تحذيرية تكشف خطر الإصابة بـ السرطان



