ما سبب الشعور بالقشعريرة عند سماع بعض الأصوات؟

هل تساءلت يوما عن سبب الشعور بقشعريرة فجأة لمجرد سماع أغنية أو صوت معين؟ هذا ما نكشفه لكم وفق لما كشفه موقع cbc، quora.

ما سر الشعور بالقشعريرة ؟

الشعور بقشعريرة عند سماع أصوات معينة، يكون ناتج عن تفاعل معقد بين مناطق مختلفة في الدماغ، حيث ترتبط الأصوات التي تثير المشاعر القوية (سواء كانت ممتعة أو مزعجة) بـ "نظام المكافأة" في الدماغ، وينتج عنه استجابات جسدية، و يربط الدماغ الأصوات بتجارب عاطفية أو ذكريات، ويُنشط استجابة "القتال أو الفرار" للأصوات المزعجة، بينما يُطلق عن طريق المفاجأة أو التغيير في بنية الصوت، شعوراً بالمتعة العميقة والذي يؤدي إلى إحساس جسدي كالقشعريرة.

العوامل التي تساهم في الشعور بالقشعريرة

1- المحفزات العاطفية، التي تنتج عن الأصوات التي تثير مشاعر قوية، سواء كانت إيجابية أو سلبية، ما يمكن أن تسبب القشعريرة.

2- الاندماج الذهني، كلما زاد اندماجك الذهني مع الصوت، زادت احتمالية الشعور بالقشعريرة.

3- الذاكرة والتجارب الشخصية، حيث تلعب الذكريات والتجارب الشخصية دوراً هاماً في تحديد نوع الأصوات التي تثير القشعريرة.

4- الاستجابة الفطرية: يمكن أن تكون القشعريرة استجابة تطورية بدائية تنبه الجسم إلى خطر محتمل.

