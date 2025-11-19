كيف تهدد مشروبات الطاقة جسمك؟.. معلومات لا تفوتك

حذر فريق من العلماء من الأضرار الجسيمة لمشروبات الطاقة، مشيرين إلى أنها قد تؤدي إلى تدمير الأنسجة الحيوية في الجسم.

وأوضح الدكتور أليكسي ريشيتون، من قسم التشريح البشري بمعهد لوبوخين للمورفولوجيا بجامعة بيروغوف الطبية، أن التركيبة الكيميائية المعقدة لهذه المشروبات يمكن أن تسبب ضررا بالغا للبنكرياس وأعضاء أخرى، مشيرا إلى أن استهلاكها المستمر قد يؤدي إلى نتائج خطيرة.

خطر مشروبات الطاقة على صحة الجسم

ووفقا لموقع نوفوستي، أفادت وسائل الإعلام مؤخرا أن شابا يبلغ من العمر 22 عاما، هاو لألعاب الإنترنت، عانى من فشل في الساق ونخر في البنكرياس نتيجة اعتياده على شرب مشروبات الطاقة بشكل متكرر.

وقال الدكتور ريشيتون: "نخر البنكرياس غالبا ما يرتبط بتناول الكحول أو سوء استخدام المنتجات غير الصحية، لكن مشروبات الطاقة بتركيبها الكيميائي المعقد قد تسبب موت الأنسجة أيضا، وما حدث للشاب كان متوقعا في هذه الظروف".

وأضاف أن البنكرياس حساس للغاية للمواد التي تمتص في الأمعاء، وخاصة الغليظة، موضحا: "تكرار التعرض لهذه المواد يؤدي في النهاية إلى استسلام البنكرياس للتلف".

وأكد الدكتور ريشيتون أن مشروبات الطاقة ليست طعاما بالمعنى التقليدي، بل هي منتجات صناعية تهدف إلى تنشيط الجسم مؤقتا على حساب صحته: "قد تمنحك طاقة مؤقتة، لكنها تتدخل بشكل صارخ في العمليات الطبيعية للجسم وتستنزف احتياطاته الداخلية".