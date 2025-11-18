كيف يؤثر مرض السكري على حاسة السمع؟

كشفت مجلة Otolaryngology–Head and Neck Surgery عن نتائج دراسة حديثة أجراها علماء من جامعة برشلونة، أظهرت وجود ارتباط قوي بين الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني وزيادة خطر فقدان السمع.

ووفق الدراسة، فإن احتمال الإصابة بضعف السمع لدى مرضى السكري يفوق الأشخاص الأصحاء بنحو أربعة أضعاف.

واعتمد الباحثون في تحليلهم على بيانات 17 دراسة سابقة شملت نحو 8 آلاف مشارك، وتبيّن أن 40 إلى 70% من المصابين بالسكري يعانون بدرجات مختلفة من ضعف السمع، وفقا لموقع "لينتا.رو".

وكانت أكثر النتائج وضوحا في القدرة على سماع الترددات العالية، حيث سجل المرضى انخفاضا بمعدل 3.2 ديسيبل مقارنة بغير المصابين.

كما أشارت النتائج إلى أن الخطر يزداد بوضوح لدى من مضى على إصابتهم بالسكري أكثر من 10 سنوات، ولدى الذين يعانون ارتفاعاً في مستويات الهيموجلوبين السكري (HbA1c)، ما يدل على أن ضعف التحكم في مستوى السكر يرتبط مباشرة بتراجع القدرة السمعية.

ويفسر الباحثون هذه الظاهرة بأن ارتفاع السكر المزمن يؤدي إلى تغيّرات في الأوعية الدموية الدقيقة داخل الأذن الداخلية، ويؤثر في سمك الغشاء القاعدي وتغذية القوقعة، ما يسبب ضمورا تدريجيا في الأوعية وتعطلا في المستقبلات السمعية، وبالتالي فقدان سمع تدريجي لا يمكن استعادته.

وأشار مؤلفو الدراسة إلى أن ضعف السمع قد يكون مؤشرا مبكرا على مضاعفات الأوعية الدموية المرتبطة بالسكري، داعين إلى إدراج اختبارات السمع ضمن الفحوصات الطبية الدورية لمرضى السكري، التشخيص المبكر لا يحمي حاسة السمع وحسب، بل يساعد أيضا على الكشف عن مضاعفات خفية للمرض قبل تفاقمها.

