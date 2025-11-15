5 فوائد مذهلة لتناول القصب على صحة الجسم

القصب من المحاصيل الحلوة التي تُستهلك بشكل شائع كمشروب ومنتج غذائي في العديد من المناطق المدارية.

فضلاً عن مذاقه، فإن القصب يحتوي على مكونات نباتية ومغذيات تُسهم في تعزيز الصحة بطرق عدة.

الفوائد الصحية الخمسة للقصب وفق "هيلث لاين".

مضاد للأكسدة ودعم المناعة

يحتوي عصير القصب على مركبات فلـّيفونية وأحماض فينولية تُسهِم في مكافحة الجذور الحرّة والحدّ من التلف الخلوي.

منشّط طبيعي للطاقة

بفضل احتوائه على سكريات طبيعية وماء ومعادن، يمكن أن يسهم في تعويض الطاقة وخفض التعب خصوصاً في الأجواء الحارة أو بعد الجهد.

مُدرّ للبول وداعم لوظيفة الكلى المسالك البولية

القصب عصيره له خصائص مدرّة تساعد في تحسين تدفّق البول والتقليل من احتباس السوائل أو مشاكل المسالك البولية.

دعم للهضم وتخفيف الإمساك

يحتوي القصب على نسبة من البوتاسيوم والماء، ويمكن أن يسهم في تنشيط حركة الأمعاء وتحسين وظائف الجهاز الهضمي.

داعم لصحة الكبد والمُستعمل تقليدياً في اليرقان

في أنظمة الطبّ التقليدي، يُستخدم عصير القصب للمساعدة في حالات اليرقان واضطرابات الكبد، إلى تأثيرات حماية كبدية محتملة.