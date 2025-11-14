طلعوا الشتوي.. نصائح لمواجهة الطقس البارد خلال الأيام المقبلة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعاتها لحالة الطقس خلال الأيام المقبلة، حيث يسود طقس خريفي مائل للبرودة ويكون حارا على مناطق جنوب الصعيد وجنوب سيناء

وفي هذا السياق، نرصد لكم أهم النصائح لمواجهة موجة البرد خلال الأيام المقبلة، وفقا لما ذكره الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك".

-الاستحمام بماء فاتر ليلا قبل النوم، وهذا يساعد على تهيئة الجسم والعقل للاسترخاء والنوم العميق.

– شرب المياه قبل الخروج من البيت في الصباح أو الليل وغسل الوجه قبل الخروج وفتح النافذة قليلا.

-الابتعاد عن ممنوع ارتداء الملابس الصوف والجواكيت البوليستر، وذلك لأنها تعطي حرارة زائده للجسم، وبدلا من ذلك يفضل ارتداء القطن.

-تناول ملعقة عسل نحل على ملعقة عصير ربع ليمونة، وقد يساعد ذلك على تقوية المناعة وزيادة الشهية على الأكل.

-الابتعاد عن الذهاب للمدرسة أو العمل عند الشعور بأعراض البرد.

-تجنب ملامسة الحيوانات الأليفة والألعاب التي تحتوي على الفرو "الدباديب" لأنها من مسببات الحساسية.

-يفضل تأجيل خروج أطفالنا خلال النهار، وتجنب الخروج في الصباح الباكر أو المساء المتاخر.

-الحرص على تناول فيتامين د و c وA في الشتاء لتقوية المناعة.

