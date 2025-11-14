نقص المغنيسيوم.. إليك 7 علامات تحذيرية لا يجب تجاهلها

المغنيسيوم من العناصر الضرورية لصحة الجسم، إذ يساعد على حركة العضلات، وتنظيم الإشارات العصبية، والتحكم في مستوى السكر في الدم، والحفاظ على قوة العظام.

وعندما يقل مستوياتع عن المعدل الطبيعي يبدأ الجسم في إرسال إشارات تحذيرية لا يجب تجاهلها، وفقا لموقع "تايمز أوف إنديا".

تشنجات عضلية

المغنيسيوم يساعد على استرخاء العضلات بعد انقباضها، وعند نقصه تصبح العضلات أكثر عرضة للتشنج أو الارتعاش.

إرهاق مستمر دون سبب واضح

الشعور بالتعب حتى بعد النوم الكافي يشير إلى أن خلايا الجسم لا تنتج الطاقة بشكل كاف، لأن المغنيسيوم يؤدي دورا أساسيا في تحويل الطعام إلى طاقة.

صعوبة في النوم أو أرق

يُسهم هذا المعدن في تنظيم عمل هرمون الميلاتونين وناقل عصبي يُعرف باسم GABA، وكلاهما يساعد على تهدئة الجهاز العصبي، لذا يؤدي نقصه إلى مشكلات في النوم أو أحلام مزعجة ومتكررة.

القلق أو الانفعال الزائد

عندما تنخفض مستويات المغنيسيوم، يصبح الجهاز العصبي أكثر حساسية للتوتر، ما يسبب شعورا غير مبرر بالقلق أو العصبية أو تقلب المزاج.

عدم انتظام ضربات القلب

في بعض الحالات، يشير الخفقان أو تسارع ضربات القلب إلى نقص المغنيسيوم، إذ يساعد هذا المعدن في تنظيم الإشارات الكهربائية في القلب.

ضعف الأظافر والعظام

يساعد المغنسيسوم الجسم على امتصاص الكالسيوم بشكل صحيح، وعند انخفاضه، تضعف العظام تدريجيا وتصبح الأظافر هشة أو قابلة للتكسر بسهولة.

الصداع النصفي

يرتبط نقص مستوياته أيضا بزيادة احتمالية الإصابة بالصداع، خاصة الصداع النصفي، لأنه يؤثر على توسع وانقباض الأوعية الدموية في الدماغ.

أطعمة غنية بالمغنيسيوم

يمكن تعويض نقص المغنيسيوم من خلال النظام الغذائي اليومي، إذ تحتوي بعض الأطعمة على نسب عالية منه، مثل:

المكسرات، البذور، الخضروات الورقية، الحبوب الكاملة، الشوكولاتة الداكنة.

وفي حال استمرار الأعراض رغم تحسين النظام الغذائي، يُنصح بالذهب للطبيب المختص فورا ا لإجراء فحص لمستوى المغنيسيوم في الدم والتأكد من عدم وجود أسباب أخرى.

