من أخطر 10 أمراض عالمياً… مرض قاتل يشهد زيادة مقلقة في الإصابات



كشف بحث علمي حديث أن الإصابة بأمراض الكلى المزمنة أحتل المرتبة العاشرة عالميًا بين أسباب الوفاة، وذلك نتيجة لرصد أعداد وفيرة من الإصابات والوفيات المتأثرة بهذا المرض، بحسب ما ذكره موقع "فوكس نيوز".



و من عام 1990 إلى عام 2023 ارتفعت حالات الإصابة من 378 مليوناً إلى 788 مليوناً، ما وضع المرض ضمن قائمة أكثر 10 أمراض فتكاً في العالم لأول مرة.

زيادة عالمية بنسبة 14%

وكشفت الدراسة التي نشرتها دورية "لانسيت" الطبية، والتي أُجريت كجزء من دراسة "العبء العالمي للأمراض 2023"، أن حوالي 14% من سكان العالم البالغين يعانون من أمراض الكلى المزمنة.

وتوفي حوالي 1.5 مليون شخص بسبب أمراض الكلى في عام 2023، بزيادة قدرها أكثر من 6% منذ عام 1993.

وفي الدراسة، حلل باحثون في مركز لانغون الصحي بجامعة نيويورك، وجامعة غلاسكو، ومعهد القياسات الصحية والتقييم (IHME) بجامعة واشنطن 2230 ورقة بحثية منشورة وقاعدة بيانات صحية من 133 دولة، بحثاً عن التشخيصات والوفيات وحالات الإعاقة الناجمة عن المرض.

وأشار الباحثون إلى أن معظم المشاركين في الدراسة كانوا في مراحل مبكرة من المرض، والتي يمكن تحسينها بالأدوية وتغيير نمط الحياة قبل أن يصبح غسل الكلى أو الجراحة ضرورياً.



ووفقاً للبحث الذي عُرض مؤخراً في المؤتمر السنوي للجمعية الأمريكية لأمراض الكلى "أسبوع الكلى"، يعتبر هذا "التقدير الأكثر شمولاً لهذه الحالة منذ ما يقرب من عقد من الزمان".

متى تظهر الأعراض؟

قد لا تظهر أي أعراض في الحالات الخفيفة، ولكن الحالات في المراحل الأكثر تقدماً قد تتطلب غسيل الكلى أو العلاج ببدائل الكلى أو زراعة الأعضاء.

كما تم تحديد ضعف وظائف الكلى كعامل خطر رئيسي لأمراض القلب، حيث يُسهم في حوالي 12% من وفيات أمراض القلب والأوعية الدموية عالميًا.

وبناءً على نتائج الدراسة، تشمل أهم عوامل الخطر لأمراض الكلى ارتفاع نسبة السكر في الدم، وارتفاع ضغط الدم، وزيادة الوزن.

اقرأ أيضًا:

4 أنواع للشاي تعزز صحتك طوال اليوم.. لا تفوتها



طريقة سحرية لإنقاص الوزن- تناول هذا المشروب



"في شهر التخفيضات" أبراج لديهم هوس الشراء.. هل برجك من بينهم؟



لهذا السبب لا تظهر فقاعات عند غلي الماء في الميكروويف



لماذا من المستحيل العطس أثناء النوم؟.. ما السرر؟