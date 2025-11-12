تناول السبانخ يوميا.. 5 فوائد رائعة لجسمك وصحتك

تعد السبانخ من الخضروات الورقية الغنية بالفيتامينات والمعادن، وتعتبر إضافة مثالية للنظام الغذائي اليومي، لما لها من تأثير إيجابي على الصحة العامة والطاقة والنشاط البدني.

وفقا لموقع Healthline، تحتوي السبانخ على فيتامينات A وC وK، وحمض الفوليك، والحديد، والمغنيسيوم، وهي عناصر غذائية أساسية تدعم الجسم وتحميه من العديد من الأمراض.

5 فوائد رائعة للسبانخ عند تناولها يوميا

تعزيز صحة العيون

تحتوي السبانخ على مضادات أكسدة مثل اللوتين والزياكسانثين، التي تحمي العين من الإجهاد والأمراض المرتبطة بالسن مثل التنكس البقعي.

تقوية العظام

فيتامين K والكالسيوم والمغنيسيوم الموجود في السبانخ يساعد على تقوية العظام والأسنان والوقاية من هشاشة العظام.

دعم صحة القلب

البوتاسيوم والمغنيسيوم في السبانخ تساهم في تنظيم ضغط الدم وتحسين صحة الأوعية الدموية، ما يقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب.

تعزيز الهضم

الألياف الموجودة في السبانخ تساعد على تحسين حركة الأمعاء وتقليل مشاكل الإمساك والانتفاخ.

تقوية المناعة ومكافحة الالتهابات

الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة في السبانخ تساعد على تعزيز المناعة وتقليل الالتهابات في الجسم.